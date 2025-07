Medvedev-choc contro Von der Leyen: "Vecchia pazza da impiccare ai pinnoni delle bandiere Ue"

L'accordo sui dazi fra Stati Uniti e Ue "è completamente umiliante per gli europei, poiché è vantaggioso solo per gli Stati Uniti". A dirlo è Dmitry Medvedev. L'ex presidente russo contesta la "rimozione della protezione del mercato europeo azzerando i dazi sui prodotti americani". Il motivo? "Crea enormi costi aggiuntivi per l'industria e l'agricoltura in molti Paesi dell'Ue per finanziare la costosa energia americana e reindirizza un potente flusso di investimenti dall'Europa agli Stati Uniti". L'attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza russo si rivolge allora direttamente agli europei: "È ora che prendano d'assalto Bruxelles e impicchino tutti i commissari europei, inclusa, ovviamente, la vecchia pazza lady Ursula, ai pennoni delle bandiere dei Paesi dell'Ue. Non servirà a niente, certo, ma almeno sarà divertente".

Parole forti contro Ursula von der Leyen che, sempre a suo dire, ha firmato un accordo "chiaramente di natura anti-russa, vietando l'acquisto del nostro petrolio e gas. Ma se per Trump si tratta principalmente di affari, per la vecchia signora pazza d'Europa fa parte di un'ideologia neonazista che colpisce il benessere dei suoi stessi cittadini".