Croazia, scontrino folle per due turiste italiane: 30 min di taxi al prezzo di 550 euro

550 euro per una corsa in taxi dal centro di Spalato all'aeroporto. È quanto accaduto a due sfortunate turiste italiane in vacanza in Croazia, che si sono viste chiedere questa cifra dal tassista per una distanza di appena 25 chilometri di viaggio, se si considera il tempo stimato. Una volta arrivate a destinazione, le italiane sono scoppiate in lacrime e, fino all’ultimo hanno sperato di ottenere un risarcimento.

Il fatto è stato riportato dal quotidiano locale di Spalato. Ma, data la peculiarità della notizia, è stata poi ripresa anche dalla stampa nazionale croata. In molti, infatti, si sono chiesti se si sia trattato di una cifra record per una semplice corsa in taxi di circa trenta minuti. Questa domanda è stata posta proprio da un quotidiano locale, che ha riportato che le due giovani si sono disperate mostrando la ricevuta di pagamento per un viaggio di appena 25 chilometri. Per questo motivo hanno denunciato il tutto alla polizia.

Ma, come riporta la stessa testata, il loro ricorso potrebbe servire a poco. In Croazia, infatti, le tariffe per corse in taxi sono deregolate. Per ciò i tassisti possono definire prezzi a loro piacere. L'accaduto costituirebbe semplicemente un evento estremo all'interno di un sistema in cui ci sono operatori pronti ad approfittare di situazioni di necessità per i turisti.