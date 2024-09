Germania, la destra dell'AfD sfonda il 30% in Turingia e Sassonia: la sinistra crolla

01 settembre 2024 a

Svolta storica in Germania: Alternative fur Deutschland ha vinto per la prima volta le elezioni locali in Turingia, mentre la formazione di estrema destra è impegnata in un testa a testa con i cristiano-democratici della Cdu in Sassonia, l'altro land chiamato al voto. Una sorpresa è il Bsw, il partito nato dai dissidenti della estrema sinistra Linke che potrebbe diventare la terza forza in entrambi gli stati federali. Secondo i dati raccolti dalla Faz, la sinistra crolla ovunque con scarsi risultati per i tre partiti della 'coalizione semaforo' composta da socialdemocratici, verdi e liberal-democratici.

Secondo le prime proiezioni, in Turingia l'AfD con il 33,5% dei voti ha nettamente staccato la Cdu, secondo partito con il 24,5%. In Sassonia la Cdu è di poco avanti all'ultradestra: 32% contro il 31,5%. Bsw, che ha partecipato per la prima volta alle elezioni statali, è riuscita a ottenere una percentuale a due cifre, come alle elezioni europee di giugno. Secondo le previsioni il partito di Sahra Wagenknecht potrebbe diventare la terza forza in entrambi i Lander. La sinistra, invece, soffre ovunque un'emorragia di voti e in Turingia, dove Bodo Ramelow è primo ministro, ha perso quasi il 20% per non andare oltre l'11%. I tre partiti del 'semaforo' hanno avuto risultati deludenti sia in Turingia e in Sassonia. Secondo le prime previsioni il FDP non sarà rappresentato in nessuno dei due parlamenti regionali e anche i Verdi potrebbero mancare la soglia del 5%. La Spd entrerà in entrambe le assemblee. In Turingia i socialdemocratici subiscono un lieve calo, in Sassonia guadagnano leggermente.

Il leader di AfD in Turingia, Bjorn Hocke, ha già rivendicato il diritto di formare un governo. "Sembra che siamo i primi in Turingia, abbiamo ottenuto un risultato storico. Per la prima volta siamo la prima forza parlamentare", ha detto alla tv tedesca Ard, il leader dell'ala più radicale di AfD. "I partiti tradizionali devono mostrare umiltà e accettare il risultato. La gente ha votato e ha detto che voleva dei cambiamenti e questi avverranno solo con l'AfD. La gente è stanca di parlare di cordone sanitario contro di noi", ha aggiunto. Hocke ha contestato la definizione che l'Ufficio per la tutela della Costituzione ha dato dell'AfD come di un chiaro caso di movimento di estrema destra: "Smettetela di stigmatizzarci, un terzo degli abitanti della Turingia ha votato per noi. Non considererete un terzo degli elettori come di estrema destra", ha detto.