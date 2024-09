Kursk, imboscata dell'810esima brigata russa di fanteria navale: cambia il quadro

03 settembre 2024 a

a

a

Dopo le incursioni ucraine sul territorio russo, Mosca si accanisce su Kiev colpendo pesantemente il territorio di Zelensky. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che un missile russo ha colpito a Poltava uccidendo 41 persone e ferendone 180. "Ho ricevuto i primi resoconti sull'attacco russo a Poltava - si legge nel lungo post su X - Secondo le informazioni disponibili, due missili balistici hanno colpito la zona. Hanno preso di mira un istituto scolastico e un ospedale nelle vicinanze, distruggendo parzialmente uno degli edifici dell'istituto di telecomunicazioni".

"C'erano persone intrappolate sotto le macerie. Molte sono state salvate, ma più di 180 sono rimaste ferite - aggiunge - Purtroppo ci sono molte vittime. Ad ora sappiamo che 41 persone sono state uccise". Zelensky aggiunge di aver ordinato un'inchiesta "completa e tempestiva" e ringrazia "tutti coloro che hanno aiutato" nelle operazioni di soccorso e "salvato vite". "La feccia russa pagherà certamente per questo attacco", conclude, tornando a esortare "chiunque nel mondo abbia il potere di fermare questo terrore".

L'Ucraina, ribadisce "ha bisogno ora di sistemi di difesa aerea e missili. Sono necessari ora, non poi, attacchi a lungo raggio che possano proteggerci dal terrore russo. Ogni giorno di rinvio significa purtroppo più vite perse". A Poltava i missili hanno colpito poco dopo l'allarme aereo, quando molte persone si stavano dirigendo verso i rifugi , ha dichiarato il ministero della Difesa ucraino, descrivendo l'attacco come "barbaro". Infine l'810esima brigata di fanteria navale della flotta russa del Mar Nero ha teso un'imboscata a un convoglio ucraino nella regione di Kursk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "Il nemico si è scontrato con la 810a Brigata delle Guardie Separate della Fanteria Navale della Flotta del Mar Nero, ma i soldati di fanteria navale del Battlegroup North hanno fermato un convoglio di formazioni armate ucraine - ha affermato il ministero - grazie ad azioni sicure, le truppe di fanteria navale hanno teso un'imboscata al convoglio ucraino in movimento, hanno sconfitto il nemico e hanno fermato l'avanzata nemica in quel settore".