Usa, "in rosso di 99 miliardi": risveglio traumatico, cosa trova sul conto corrente

"Sono in rosso di 99 miliardi di dollari": un risveglio traumatico quello di un utente di TikTok, che in due video ha raccontato cosa gli è successo. "Ho deciso di rivolgermi a un avvocato. Tutti mi dicono che si tratta di una frode o qualcosa di simile. Non lo sapevo", ha detto il ragazzo. Tutto sarebbe partito da un trend virale chiamato Chase glitch, che prometteva agli utenti "soldi gratis" e che invece ha portato a debiti enormi, conti bancari chiusi e indagini delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili.

Chase è il nome di una delle più popolari banche commerciali negli Stati Uniti, di proprietà di JPMorgan. Glitch, invece, è un termine che viene dal mondo dei videogiochi per indicare un errore del gioco che può essere sfruttato a proprio beneficio. L'errore tecnico in effetti c'è stato. Tutto nasce dalla possibilità, depositando un assegno al bancomat, di ritirare direttamente una piccola percentuale della somma. A causa dell'errore tecnico, però, i clienti della banca hanno potuto depositare un assegno (anche milionario), ritirando subito l'intera somma prima ancora che il sistema potesse accorgersi dell'errore. E senza che sul conto ci fosse effettivamente quella cifra.

In pochissimo tempo il trend è diventato virale. Su TikTok sono comparsi video, visti da decine di milioni di persone, che mostravano lunghe file per usare il bancomat della Chase e giovani che ballavano davanti alla banca con le banconote in mano. Ma proprio nelle stesse ore, la banca Chase stava lavorando per risolvere l'errore. TikTok, da parte sua, ha cercato di contrastare il trend rendendolo meno virale. E così sotto a molti di quei video è comparso un avvertimento: "Partecipare a questa attività potrebbe essere dannoso per te o per gli altri".



Il tentativo della piattaforma, comunque, non è andato a buon fine. Anche se molti dei video incriminati sono scomparsi, questo forse non basterà agli utenti per salvarsi dalle pesanti conseguenze della frode. Risolto il problema tecnico della banca, sui conti delle persone che hanno sfruttato il presunto glitch è stato subito addebitato il ritiro illegittimo delle ingenti somme. Per questo, in molti si sono ritrovati con il conto in rosso. Come l'utente che ha raccontato la sua disavventura sui social. A coloro che hanno sfruttato il presunto glitch viene contestato il crimine di check fraud, cioè truffa tramite assegni. Un reato che potrebbe portare non solo alla restituzione della somma rubata ma anche al carcere.