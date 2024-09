Meghan Markle, "uomini adulti in lacrime". La gola profonda: come la chiamano nell'intimità

14 settembre 2024 a

"Capace di far piangere uomini adulti". Il ritratto di Meghan Markle che emerge sull'Hollywood Reporter è impietoso. Gole profonde dello staff della ex duchessa di Sussex hanno dipinto la consorte del principe Harry "come un dittatore": "Marcia con i tacchi alti, è sempre arrabbiata e abbaia ordini". Una donna, l'ex attrice di Suits, che "terrorizza" e "sminuisce" i collaboratori e "non accetta consigli".

Meghan "è assolutamente implacabile - spiega un testimone -. L'ho vista ridurre in lacrime uomini adulti". L'indiscrezione arriva in un momento difficile per la ex coronata d'Inghilterra, costretta a licenziare molti suoi dipendenti. Poche settimane fa, tra l'altro, si era dimesso anche Josh Kettler, il capo dello staff della coppia che tra 2019 e 2020 hanno rotto con i Windsor, lasciato l'Inghilterra e si sono trasferiti a Montecito, in California.

Dalle righe dell'Hollywood Reporter si apprende di "capricci rumorosi" di Meghan, capace di "inviare e-mail arrabbiate alle 5 del mattino". Un caratterino, anzi un caratteraccio che le avrebbe fatto guadagnare tra i sottoposti anche un soprannome poco edificante, quello di Duckess Difficult per sottolineare proprio le sue pretese impossibili.

Sul fronte sentimentale, intanto, continuano ad addensarsi nubi grigie sulla testa di Meghan, Il marito Harry sta per compiere 40 anni e ha già programmato un weekend di festa con gli amici più stretti, ma senza la moglie che resterà a casa con i loro due figli Archie di 5 anni e Lilibet di 3. Con loro, spiegano i beninformati, il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana celebrerà la ricorrenza con una sobria cena in famiglia.