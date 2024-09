Melania Trump rivendica l'orgoglio della nuda beltà

20 settembre 2024 a

Oltre a metterci a nudo il cuore, Lady Melania ci mette a nudo pure il sedere (ma sempre con eleganza, s’intende). Ed eccola dunque l’ex e forse prossima regina d’America. Eccola la bellissima donna, Melania Trump, che sinora era stata muta e silente come un pesce di fondo. Melania l’impenetrabile, la Trump più imprevedibile che torna adesso con l’omonimo memoir. Il suo nome è Melania, ed è appunto una biografia dove oltre a metterci a nudo il cuore, all’incirca come Baudelaire, la donna – sia pur con stile – ci mette a nudo il sedere. Ma andiamo con ordine.

«Dovremmo onorare i nostri corpi», dice l’ex modella e first lady nel suo inglese ingentilito dallo slavo. E poi ancora: «Dovremmo abbracciare la tradizione senza tempo di usare l’arte come potente mezzo di autoespressione» (e qui lo slav-english fa il paio col bianco e nero del video che giustamente diventa ipnotico). «Onorare i corpi» ed è dunque Lady Melania come Lady Godiva. Lady Trump come un marmo greco.