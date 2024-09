Kamala Harris, "cosa faccio se mi entra uno in casa": cala il gelo in tv

20 settembre 2024 a

"Io possiedo una pistola. Se qualcuno irrompe in casa mia, gli sparo": Kamala Harris, candidata dem alle presidenziali negli Stati Uniti, lo ha detto durante un'intervista con Oprah Winfrey. La confessione è arrivata mentre si stava parlando delle riforme proposte dai democratici in materia di armi da fuoco. In realtà, già in passato la vicepresidente americana aveva detto di possedere una pistola. Dunque, non è stata questa la novità. Pochi giorni fa, tra l'altro, il candidato vice di Kamala, Tim Walz, aveva ribadito sui social: "Sia io che Kamala Harris siamo proprietari di pistole. Non vi toglieremo i vostri diritti da secondo emendamento, eviteremo che qualcuno spari ai vostri figli a scuola".

A fare scalpore è stata la frase successiva della Harris: "Se qualcuno irrompe in casa mia, gli sparo". Una frase detta in tono scherzono che poi però l'ha portata a correggersi tra le risate: "Probabilmente non avrei dovuto dirlo. Il mio staff se ne occuperà più tardi". Il tutto tra le risate del pubblico e di Oprah. Questa dichiarazione, comunque, è arrivata in un clima di crescente preoccupazione per la violenza politica, dopo un secondo tentativo di omicidio contro il candidato repubblicano Donald Trump. Harris già nel 2019 aveva detto di possedere un'arma per motivi di sicurezza personale. In ogni caso, non si sa se quello dalla Winfrey sia stato uno scivolone involontario oppure qualcosa di studiato. Anche perché il tema delle armi da fuoco e dell'autodifesa è molto sentito dall'elettorato statunitense.

