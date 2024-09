Giorgia Meloni incanta Elon Musk: clamoroso, come lo sorprendono a tavola

24 settembre 2024 a

Che Elon Musk sia rimasto affascinato dalla premier Giorgia Meloni è piuttosto evidente: lo ha detto lui stesso quando all'Atlantic Council le ha consegnato il Global Citizen Award come prima donna premier in Italia. Nell'introdurla sul palco, il numero uno di X e Tesla ha detto: "Ammiro Giorgia Meloni, ha fatto un lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione record. E' una persona onesta, vera, autentica. Lei è ancora più bella dentro di quanto non sia fuori".

La sua ammirazione per la Meloni, però, è stata piuttosto palese anche mentre i due erano seduti a tavola nel corso della cerimonia. In un video che riprende i due durante la serata e che è diventato subito virale sui social, si vede proprio l'imprenditore che pende letteralmente dalle labbra della presidente del Consiglio. In particolare, c'è lei che parla in maniera spedita di qualcosa e lui che, senza pronunciare alcuna parola, la guarda, quasi incantato, e annuisce.

Elon Musk and Giorgia Meloni in New York today.



pic.twitter.com/UBwjnWtM0A — DogeDesigner (@cb_doge) September 24, 2024

La Meloni ha poi preso la parola dopo l'introduzione di Musk e dopo la proiezione di un video celebrativo. Un filmato nel quale si vede lei - prima donna a rappresentare il governo italiano - che lavora con i grandi leader del mondo. In un secondo momento, quando è partito il discorso della premier, c'è stato un susseguirsi di elogi e richiami d'orgoglio ai valori dell'Occidente, di cui, ha esortato, non dobbiamo "vergognarci" ma essere "fieri". Al centro del discorso l'idea che l'Occidente non si deve rassegnare al suo declino ma deve, senza vergognarsi, difendere concetti come Nazione e Patriottismo.