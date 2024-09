Trump incontra Zelensky: "Kiev può vincere. Cercherò una mediazione grazie al mio rapporto con Putin"

27 settembre 2024 a

Un incontro, a New York, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. L'uno di fronte all'altro il candidato repubblicano alla Casa Bianca e il premier dell'Ucraina impegnata nella guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. Una guerra che Kiev "sicuro, può vincere", ha affermato Trump all'inizio dell'incontro, rispondendo a un giornalista che lo interpellava sul punto. Una risposta, quella del tycoon, per certi versi sorprendente: Trump infatti è accusato di avere posizioni filo-putiniane, non a caso deep-state ed establishment a stelle e strisce temono una sua vittoria nelle presidenziali di novembre contro Kamala Harris, timori ovviamente in chiave russo-ucraina.

Al netto della convinzione espressa, ossia che l'Ucraina potrebbe vincere questa guerra, Trump ha ribadito che cercherà di mediare per la fine del conflitto, questo grazie anche all'"ottimo rapporto" con il presidente russo Vladimir Putin. Il tycoon ha detto che è stato "un onore" incontrare Zelensky, definito un "pezzo d'acciaio". Da par suo, Zelensky ha scelto di incontrare Trump per informarlo dei passi che il suo Paese intende fare, sperando che il sostegno degli Usa rimanga molto forte indipendentemente da chi vincerà le elezioni.

Trump ha poi aggiunto: "Se vinceremo le elezioni, risolveremo la guerra molto rapidamente". Il tycoon però non è entrato nei dettagli di una eventuale intesa. "Troppo presto per dirlo, io ho le mie idee e il presidente Zelensky definitivamente ha le sue", ha spiegato Trump a chi gli chiedeva quale potrebbe essere un "giusto accordo" tra Mosca e Kiev. In ogni caso, il repubblicano ha ribadito che a suo giudizio "questa guerra non sarebbe dovuta avvenire, credo che il problema sia che Putin ha ucciso così tante persone e certamente dobbiamo fare tutto il possibile per fare pressioni su di lui affinché fermi questa guerra". Infine, interpellato sulla possibilità di nuovi incontri con Zelensky. Trump ha risposto: "Certo, potrebbe accadere". Insomma, tutto è possibile...