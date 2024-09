Van Gogh, stangata sulle eco-attiviste che hanno danneggiato la cornice dei "Girasoli"

Mauro Zanon 28 settembre 2024 a

Non è bastata la condanna delle loro compagne di vandalismo a placarli. Ieri, nello stesso giorno in cui la Southwark Crown Court londinese ha inflitto una condanna esemplare a Phoebe Plummer, 23 anni, e Anna Holland, 22 anni, colpevoli di aver imbrattato il vetro protettivo e danneggiato la cornice del celebre quadro di Vincent Van Gogh “I Girasoli” conservato alla National Gallery, tre attivisti dell’associazione ambientalista radicale Just Stop Oil (Jso) hanno ripetuto il gesto nel museo londinese: imbrattando nuovamente non solo “I Girasoli” di Van Gogh, ma anche un altro dipinto nelle vicinanze.

«Ci sono persone in prigione per aver detto basta anuove estrazioni petrolifere e di gas», ha gridato un’attivista, dopo essersi tolta il maglione assieme ai suoi due compagni di protesta per mostrare al pubblico una maglietta con su scritto Just Stop Oil. «Dopo azioni di disturbo prolungate, innumerevoli titoli di giornale e la conseguente pressione politica, le generazioni future considereranno questi prigionieri di coscienza dalla parte giusta della storia», ha aggiunto. La National Gallery ha riferito che i dipinti non sono stati danneggiati e gli attivisti sono stati arrestati. L’ennesima azione vandalica di Just Stop Oil è stata filmata e postata dalla stessa associazione sul proprio canale X.

Il blitz, come dicevamo, è arrivato poche ore dopo la condanna di Phoebe Plummer e Anna Holland, che nel 2022 avevano rovesciato il contenuto di due lattine di zuppa di pomodoro sui “Girasoli” di Van Gogh, inestimabile opera del 1888. Plummer è stata condannata a due anni di carcere e Holland a un anno e otto mesi. Nel pronunciare la sentenza, il giudice Christopher Hehir ha affermato che il “tesoro culturale” avrebbe potuto essere “gravemente danneggiato o addirittura distrutto”, definendo “idiota” l’azione delle due ecovandale. La zuppa di pomodoro “avrebbe potuto” penetrare attraverso il vetro, ha sottolineato il giudice, “non avevate il diritto di fare quello che avete fatto ai Girasoli”. Hehir è lo stesso giudice che a luglio ha condannato a cinque anni di carcere il co-fondatore di Just Stop Oil, il 58enne Roger Hallam, per aver progettato nel 2022 una protesta volta a creare un blocco del traffico “senza precedenti” sull’autostrada M25 (la London Orbital Road è l’autostrada circolare di 188 chilometri della capitale londinese, nonché la strada più trafficata in assoluto della Gran Bretagna). Plummer, in aula, prima della condanna, ha rivolto queste parole al giudice della Southwark Crown Court: «La mia scelta oggi è di accettare con un sorriso qualunque sia la sentenza che riceverò. Non sono solo io ad essere condannata oggi, o i miei coimputati, ma le fondamenta della democrazia stessa». Risposta di Hehir: «È chiaro che pensi che le tue convinzioni ti diano il diritto di commettere crimini quando ne hai voglia. Non è così». Raj Chada, l’avvocato di Holland, ha affermato che le donne «hanno controllato» che il dipinto fosse protetto da una lastra di vetro prima di lanciare la zuppa. Fuori dal tribunale londinese si sono radunati numerosi sostenitori di Jso, alcuni dei quali tenevano in mano manifesti di personaggi storici incarcerati per attivismo.