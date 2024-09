Libano, il video dell'Idf: "Ecco come abbiamo eliminato Nasrallah"

28 settembre 2024 a

Il capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, dopo l'assassinio del capo del terrorismo Hezbollah Hassan Nasrallah, ha dichiarato che Israele raggiungerà chiunque minacci il Paese e i suoi cittadini. "Questa non è la fine degli strumenti nella cassetta degli attrezzi. Il messaggio per chiunque minacci i cittadini dello Stato di Israele è semplice: sapremo come raggiungerlo", ha dichiarato Halevi.



A quanto pare Israele è determinato nel portare avanti l'offensiva contro i nemici giurati dello Stato ebraico. Il prossimo obiettivo di fatto è Sinwar, il nuovo leader di Hamas. Molto probabilmente le incursioni su Gaza aumenteranno nei prossimi giorni e la tattica usata contro Nasrallah potrebbe essere ripetuta anche per stanare Sinwar. Intanto oltre al capo di Hezbollah libanese Hasan Nasrallah è stato "eliminato" il numero tre di Hezbollah Ali Karaki, comandante dell'organizzazione nel Sud del Libano, e altri alti ufficiali dell'ala militare del movimento islamico, ha fatto sapere l'Idf. Infine le forza armate israeliane hanno spiegato come è stato condotto il raid sul Libano di queste ultime ore: "A seguito di informazioni precise fornite dall'IDF e dall'apparato di sicurezza israeliano, i caccia dell'aviazione militare israeliana hanno effettuato un attacco mirato al quartier generale centrale dell'organizzazione terroristica Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nell'area di Dahieh a Beirut. L'attacco è stato eseguito mentre la catena di comando senior di Hezbollah stava operando dal quartier generale, portando avanti attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele".