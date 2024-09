Canada, l'Ufo abbattuto nel 2023? La foto che sconvolge tutti

28 settembre 2024 a

Negli ultimi giorni è diventata virale una foto sfocata che ritrae quello che sembra essere un Ufo cilindrico o circolare. L'immagine è stata scattata nei cieli canadesi poco prima di essere abbattuto da un caccia statunitense nel febbraio 2023. In quel periodo era appena scoppiato lo scandalo del pallone spia cinese, che aveva quasi scatenato una crisi geopolitica. E ora, grazie a questo scatto rimbalzato sui social, si è tornati a discutere su uno degli episodi più enigmatici dello scorso anno.

La foto mostrava l'oggetto "cilindrico" volare prima che fosse abbattuto da un jet americano F-22, che lo aveva rintracciato per la prima volta otto giorni prima in Alaska. L'oggetto è uno dei tre che sono stati abbattuti fra il 10 e il 12 febbraio 2023 in Alaska e in Canada, in coincidenza quindi con il caso del pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stato Uniti prima di essere abbattuto a Myrtle Beach, in South Carolina.

L'immagine è stata ottenuta dal network canadese CTVNews grazie a una richiesta di accesso alle informazioni (Foia). E solleva più domande che risposte. Nello scatto si intravede una sorta di semicerchio, in gran parte bianco e più scuro in una parte esterna, che sembra comunicare con la parte più interna. Gli esperti parlano di un "piccolo pallone metallico con un carico utile a rimorchio", ma quello che si riesce a vedere dall’immagine è un oggetto volante non identificato, in breve un Ufo.