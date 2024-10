Uragano Milton, terrore negli Usa. Biden: "Scappate, questione di vita o di morte". Il meteorologo in lacrime

09 ottobre 2024 a

a

a

La "tempesta perfetta", ovvero l'uragano Milton, il fenomeno atmosferico che terrorizza gli Usa e che potrebbe rivelarsi una catastrofe con ben pochi precedenti. Un uragano che ha sorpreso anche i meteorologi per il fatto che sia rapdiamento salito alla categoria 5, circostanza che ha sconvolto anche gli scienziati che conoscevano bene la natura distruttiva degli uragani.

L'ora della grande paura, poiché Milton, un uragano che potrebbe colpire le coste della Florida tra mercoledì notte e giovedì, rappresenta un esempio di ciò che parte del mondo scientifico teme: con il riscaldamento globale in corso, combinato al fenomeno di El Niño, le temperature delle acque del Golfo del Messico si sono innalzate a tal punto da alimentare i fenomeni meteorologici con un'energia tale da renderli enormemente distruttivi.

In questo contesto oltre un milione di residenti, soprattutto nell'area di Tampa, sta evacuando le proprie case. Le autorità – dal presidente Joe Biden ai leader locali – continuano a lanciare avvertimenti alla popolazione, invitandola a mettersi in salvo di fronte a un evento che "uccide". Intanto, la comunità scientifica sta cercando di comprendere a fondo le cause di questa tempesta così eccezionale.

Le ricerche più recenti suggeriscono che, sebbene il numero degli uragani nell'Atlantico potrebbe non aumentare drasticamente, l'intensità e la velocità con cui si sviluppano sono destinate a crescere a causa del cambiamento climatico provocato dalle attività umane e dall'uso dei combustibili fossili. Un esempio lampante è proprio Milton, che, come ha spiegato il National Weather Service degli Stati Uniti, ha registrato una delle intensificazioni più rapide mai osservate nell'Atlantico. In meno di 24 ore è passato da una semplice tempesta tropicale a un uragano di categoria 5, con venti vicini ai 300 chilometri orari.

Questa intensificazione fulminea ha colto di sorpresa anche gli scienziati, con un'accelerazione di 90 miglia orarie in un solo giorno, una velocità che i modelli meteorologici faticano a prevedere, come evidenziato da Climate Central. Il meteorologo della Florida Noah Bergen ha commentato che stiamo arrivando "al limite matematico di ciò che l'atmosfera terrestre su quell'area oceanica può produrre". Le attuali previsioni indicano che, al momento dell’impatto, Milton potrebbe ridursi a una tempesta di categoria 3 o 4, lasciando sperare che i danni siano meno devastanti del previsto. Una speranza, al momento

Tra chi ha spiegato il fenomeno, ecco Bernadette Woods Placky, meteorologa capo di Climate Central: "Il calore che le attività umane stanno aggiungendo all'atmosfera e agli oceani è come steroidi per gli uragani. Se l'uomo continua a riscaldare il clima, continueremo a vedere le tempeste trasformarsi rapidamente in uragani mostruosi, causando ulteriori distruzioni". Inoltre, i dati indicano che dal 2017 ci sono stati più uragani di categoria 4 o 5 nell'Atlantico rispetto ai 57 anni precedenti.

Fanno rumore i drammatici appelli di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti: "A tutte le persone che sono nella traiettoria dell'uragano Milton: ascoltate le indicazioni delle autorità, è una questione di vita o di morte", ha affermato. E ancora: "Sembra che sarà la tempesta del secolo". L'impatto sulle coste della Florida, nelle prossime ore, è stimato con venti oltre i 230 chilometri orari. Biden e la vicepresidente Kamala Harris stanno ricevendo un aggiornamento sui preparativi salvavita dell'Amministrazione per l'uragano Milton, nonché gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni e gli impatti previsti per lo Stato della Florida. Biden e Harris riceveranno anche un aggiornamento sulla risposta in corso agli impatti dell'uragano Helene nel sud-est. Biden ha anche attaccato Donald Trump, accusato di mentire sugli uragani, "ha guidato una marea di menzogne", ha attaccato, "c'è stata una diffusione sconsiderata, irresponsabile e incessante di disinformazione e di vere e proprie bugie", ha concluso Joe Biden.

Impressionanti, infine, le lacrime in tv di un noto metereologo. In una trasmissione particolarmente toccante della NBC 6, l'esperto della rete, in attesa di Milton, si è emozionato fino alle lacrime mentre tentava di descrivere l'enormità dell'uragano e il terrificante contesto in cui si è creato. In una clip ampiamente condivisa sui social media, lo si vede mentre spiega che si tratta di un "uragano incredibile, incredibile, incredibile". La sua voce - riporta Sky News - si incrina mentre descrive nel dettaglio alcuni dei dati meteorologici associati alla tempesta. "Mi scuso", dice agli spettatori mentre cerca di ricomporsi: "È semplicemente orribile. I mari sono incredibilmente, incredibilmente caldi. Sai cosa lo sta causando, non ho bisogno di dirtelo: il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, che sta portando a questo e sta diventando una minaccia crescente", spiega con la voce rotta.