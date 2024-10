Megan Blain, "non riesco a smettere": l'agghiacciante ossessione di questa donna

14 ottobre 2024 a

Lettini, spray e persino iniezioni: Megan Blain ha raccontato al Daily Mail di avere una vera e propria dipendenza dall'abbronzatura. La sua ossessione è iniziata quando aveva 16 anni. Da allora non ha più smesso, nonostante sappia quanto possa essere pericoloso tutto ciò per la possibilità di sviluppare un tumore. In molti l'hanno insultata e criticata duramente sui social, costringendola a rimuovere tutto. Nonostante questo, Megan, che oggi ha 18 anni, continua la sua routine perché "mi piace il mio aspetto quando sono abbronzata".

All'inizio, ha raccontato Megan, stava fino a mezz'ora nel lettino abbronzante ogni giorno. E lo ha fatto per circa un anno, spesso coprendo la pelle con l'olio per ottenere un risultato migliore. "Mi piaccio così. Sono una persona che indossa vestiti dai colori vivaci - ha spiegato - e mi piaceva il fatto che sembrassero ancora più accesi". Nel frattempo, però, le sue condizioni di salute hanno cominciato a destare qualche preoccupazione, e quindi lei ha cercato di diminuire l'uso del lettino. Sulle iniezioni, invece, ha ammesso che spesso le danno la nausea.

"Ho notato una macchia sulla mia pelle che continua a crescere. Ho provato ad andare dal dottore circa cinque volte, ma mi immobilizzo quando arrivo alla porta", ha raccontato ancora Megan. Che infine ha aggiunto: "Sono intrappolata in un ciclo di abuso di lettini e iniezioni abbronzanti che mi fanno sentire male e a volte non riesco nemmeno a mangiare. Prima andavo ogni giorno e ora sono quattro volte a settimana". Nonostante questo, però, non riesce comunque a smettere perché non si sente "mai abbastanza scura". "Se potessi tornare indietro nel tempo, non avrei mai iniziato", ha chiosato.