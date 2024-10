Kamala Harris, disastro su Fox News: "Roba di 5 anni fa". Anche Musk la irride

Andrea Carrabino 17 ottobre 2024 a

a

a

L'intervista che Kamala Harris ha rilasciato all'emittente televisiva Fox News è stata a tratti imbarazzante. A meno di venti giorni dal voto per le presidenziali statunitensi, i due candidati alla Casa Bianca stanno sparando le ultime cartucce per tentare di convincere gli indecisi a optare per l'uno o per l'altro. Ma la democratica ha scelto un palcoscenico piuttosto difficile: quello più vicino ai Repubblicani. Nel corso della discussione con l'intervistatore sono stati toccati temi spinosi, per esempio quello dell'immigrazione. La Harris è parsa molto nervosa, tanto da rinnegare quanto è stato fatto durante la presidenza Biden (di cui lei era ed è vicepresidente). "Lascia che sia molto chiara - ha spiegato la democratica -. La mia presidenza non sarà una prosecuzione della presidenza di Joe Biden".

Non solo Joe "rinnegato". Kamala infatti è scivolata anche sulle domande più banali. "Nel 2019 - ha chiesto il giornalista - hai sostenuto la possibilità per gli immigrati clandestini di richiedere la patente di guida, di accreditarsi per la gratuità delle tasse universitarie e di ottenere assistenza sanitaria gratuita. Sostieni ancora queste cose?". La sua risposta, però, ha lasciato tutti stupefatti: "Quello è successo cinque anni fa". Il video dell'intervista, diventato virale sui social, è stato ricondiviso anche da Elon Musk che su X ha commentato: "Yeah".

Sempre Fox News ha diffuso un nuovo sondaggio sulla corsa alla Casa Bianca. Stando alle ultime rilevazioni, Donald Trump avrebbe due punti di vantaggio sulla Harris. L'ex presidente avrebbe il 50% dei consensi, mentre la democratica il 48%. Ma al voto mancano ancora molti giorni: nulla è ancora deciso.