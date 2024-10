Yahya Sinwar ammazzato? "Proprio come...": brutali ironie sulla fine del terrorista

17 ottobre 2024 a

Yahya Sinwar, il terrorista a capo di Hamas e mente del pogrom del 7 Ottobre, è stati ucciso da un attacco di Idf, l'esercito israeliano, a Gaza. La conferma è arrivata dopo che l'Idf ha recuperato il suo cadavere per effettuare alcuni test sulle sue impronte e sul suo Dna. In passato, il leader palestinese era stato rinchiuso nelle carceri israeliane. Così Tel Aviv ha avuto modo di schedarlo e di identificarlo una volta deceduto. La notizia, com'era prevedibile, è stata accolta nel migliore dei modi dal popolo israeliano. E su X alcuni utenti si stanno scatenando ironizzando sulla sua dipartita.

In particolare "The Mossad: Satirical and Awesome", un account satirico filo-israeliano, sta tweettando all'impazzata per sfottere i sostenitori di Hamas. Per esempio, la pagina ha postato una foto su X che ritrae un cocomero spappolato, che rimanda alle immagini che circolano sui social che mostrano il cranio di Sinwar in condizioni disastrose. In un altro post, invece, si vede il cadavere del terrorista con delle feci disegnate sopra la sua testa. Gli anglosassoni lo definirebbero un classico esempio di dark humor.

Ma sui social sta spopolando anche l'hashtag "Sinwas". Si tratta di una fusione tra il nome del terrorista di Hamas - Sinwar - e la versione inglese del verbo essere declinato al passato. Insomma, sarebbe traducibile con "Sin è stato", ovvero "è morto". E, curiosamente, "Sin" è traducibile in italiano con "Peccato". Che scherzo del destino.