Polonia, foto ad alta quota: il messaggio russo ai caccia italiani

Il più importante canale social aeronautico della Russia ha diffuso la foto degli Eurofighter e dei piloti dell'Aeronautica scattate dalla cabina dei velivoli di Mosca. Le immagini sarebbero state riprese “nell’area di Kaliningrad”: l’enclave russa all’interno del territorio polacco ed epicentro delle tensioni tra il Cremlino e la Nato, l’Alleanza atlantica. Gli intercettori italiani sono tutti armati con quattro missili aria-aria sotto le ali: uno dei jet trasporta anche un pod da ricognizione Reccelite, uno dei più moderni sistemi di controllo del territorio.

Nella foto diffusa via social dai russi viene mostrata la squadriglia schierata sulla base lituana di Šiauliai a protezione dello spazio aereo delle Repubbliche baltiche, che sono prive di aviazione. L’attività della Task Force Wing 36 è cominciata solo lo scorso agosto. Ma in due mesi ha già realizzato oltre 500 ore di volo con 20 scramble, mettendo a serio rischio i voli civili.

Italian Eurofighter pilot keeping an eye on a Russian terrorist in the Königsberg (Kaliningrad) region.

Photo provided by the terrorists.

— Kvist.P (@kvistp) October 18, 2024

Il breve testo diffuso dal canale Fighterbomber – che ha oltre mezzo milione di iscritti – usa parole sarcastiche nei confronti dei piloti italiani e delle indennità corrisposte ai militari della Nato in missione. E mostra come l’intelligence di Vladimir Putin schedi non solo i mezzi ma anche gli ufficiali impegnati in queste spedizioni.