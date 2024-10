Donald Trump, "oh mio Dio: è incredibile", il clamoroso commento sui genitali del golfista

20 ottobre 2024 a

a

a

Impensabile Donald Trump. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, a latere di un comizio in Pennsylvania, si è lasciato andare a commenti clamorosi sul defunto golfista Arnold Palmer. L'ultimo colpo di teatro del tycoon a poche settimane dal voto e dalla sfida alle urne contro Kamala Harris.

I commenti sono piovuti all'aeroporto regionale, dove Trump ha affermato: "Quando ha fatto la doccia con gli altri professionisti, sono usciti da lì e hanno detto: oh mio Dio, è incredibile”. Il riferimento era ai genitali del celebre golfista. "Qui abbiamo donne molto sofisticate, ma prima guardavano Arnold", ha aggiunto.

Parole che ovviamente stanno facendo discutere, con la sinistra e i dem che attaccano Trump per quanto detto. Come detto, in questi ultimi giorni, il repubblicano è stato protagonista di diversi momenti inconsueti: si pensi a quanto accaduto sempre in Pennsylvania in settimana, dove di fatto ha interrotto il suo comizio per ballare e cantare per più di 30 minuti sul palco.

"È successo 5 anni fa": la disastrosa risposta di Kamala su Fox News (e Musk la ridicolizza) | Video

E ancora, sabato ha tuonato contro la sua rivale: "Devi dire a Kamala Harris che ne hai abbastanza, che non ne puoi più... sei un vicepresidente di mer***". Un Donald Trump semplicemente incontenibile...