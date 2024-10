Israele attacca l'Iran: "Raid su obiettivi militari". Gli Usa: "È autodifesa"

26 ottobre 2024 a

Israele ha avviato la sua rappresaglia contro l'Iran, in risposta al massiccio attacco con missili balistici del 1° ottobre. La televisione di stato iraniana ha riferito di esplosioni in diverse aree del paese, inclusa Teheran.



Ore 8.38 - Intercettato drone sospetto dal Libano

L’Idf afferma di aver intercettato un sospetto drone che ha attraversato lo spazio aereo israeliano dal Libano poco fa. Le sirene sono state attivate nelle città e nei paesi vicini al confine settentrionale, tra cui Kiryat Shmona, Metula e Tel Hai. Non sono stati segnalati danni o feriti nell’incidente. Lo riporta il Times of Israel.



Ore 8.10 - Iran riapre lo spazio aereo dopo l’attacco israeliano

Il portavoce dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana ha annunciato che i voli torneranno alla normalità a partire dalle 9 ora locale (le 7.30 in Italia). "I passeggeri devono essere in contatto con le compagnie aeree e prestare particolare attenzione ai messaggi che riceveranno da essere", viene spiegato. Lo riporta l'agenzia Irna.

Ore 7.25 - Idf: “Obiettivi raggiunti, Iran non reagisca”

"Gli obiettivi dell'attacco sono raggiunti". Lo ha affermato il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari avvertendo anche l'Iran che Israele può colpire ulteriori target. "Il raid di ritorsione è stato completato e i suoi obiettivi sono stati raggiunti", ha detto in una stampa. "Ora Israele ha una maggiore libertà d'azione anche in Iran. L'Iran ha colpito Israele due volte e ne ha pagato il prezzo", ha affermato. "Siamo concentrati sugli obiettivi della guerra a Gaza e in Libano. E' l'Iran che continua a spingere per un'ampia escalation regionale", afferma Hagari. "Sapremo come selezionare ulteriori obiettivi e colpirli se necessario. Questo è un messaggio chiaro: chiunque minacci Israele pagherà un prezzo alto", aggiunge Hagari.

Ore 6.50 - Israele: “Se c'è escalation l’Iran pagherà un prezzo elevato”

L'Iran pagherà "un prezzo elevato" in caso di una nuova escalation. Lo ha riferito l'esercito israeliano dopo gli attacchi. "Se il regime iraniano commettesse l'errore di avviare un nuovo ciclo di escalation, saremmo obbligati a reagire", ha affermato in un comunicato stampa il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari. "Il nostro messaggio è chiaro: tutti coloro che minacciano lo Stato di Israele e tentano di trascinare la regione in un'escalation più ampia pagheranno un prezzo elevato".

Ore 6.17 - L'attacco nel giorno più sacro dell'ebraismo

Il via libera, come riportano diversi analisti, è stato dato tra il tramonto del venerdì e quello del sabato. Di fatto nel giorno più sacro per l’ebraismo. In questo modo la narrazione dell'attacco, come riferisce ilCorriere, sarà portata avanti dai generali.



Ore 6.00 - Israele: terminati gli attacchi aerei in Iran

Sono terminati gli attacchi aerei sugli obiettivi militari in Iran. "I nostri aerei da combattimento e aerei sono tornati a casa sani e salvi", scrive su X il Mossad. Gli aerei impiegati nelle operazioni sarebbero stati un centinaio.

Ore 5.30 - Nyt: rischio guerra totale tra Iran e Israele

Il New York Times ha espresso preoccupazione per il rischio che l'attacco di Israele all'Iran potrebbe provocare un'escalation nel conflitto tra Israele e Iran. "L'attacco diretto - scrive il quotidiano newyorkese - accresce le paure che i turbolenti conflitti in Medio Oriente possano sfociare in una guerra totale tra Israele e Iran, le due potenze militari più forti nella regione".

Ore 4.30 - Israele: "Impianti nucleari o petroliferi non sono obiettivi"

Un rappresentante del governo israeliano ha detto a Nbc che Israele non sta prendendo di mira impianti nucleari o petroliferi iraniani ma si sta concentrando su obiettivi militari. "Stiamo prendendo di mira - ha detto - quelli che ci hanno minacciato in passato o potrebbero farlo in futuro".

Ore 3.00 - Portavoce Idf: esercito preparato in attacco e per la difesa

"L'IDF è completamente preparato in attacco e difesa. Stiamo seguendo gli sviluppi dall'Iran e dai suoi delegati nella regione". Lo afferma in un video il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, sottolineando che al momento non ci sono cambiamenti nelle istruzioni per i civili, poiché sono in corso attacchi in Iran. "Stiamo conducendo una valutazione continua della situazione sul fronte interno e, in questa fase, non ci sono cambiamenti nelle istruzioni dell'Home Front Command. Dovete continuare a essere attenti e vigili e obbedire alle linee guida dell'Home Front Command", aggiunge Hagari.



Ore 2.00 - Casa Bianca informata da Israele poco prima dell’attacco

La Casa Bianca è stata informata da Israele poco prima che venisse lanciato l'attacco all'Iran. Lo riporta Fox News.

Ore 1.30. - Israele attacca l'Iran

"In risposta a mesi di continui attacchi dal regime iraniano contro lo Stato di Israele, sono in corso bombardamenti mirati su obiettivi militari in Iran da parte delle forze di difesa israeliane". E' l'annuncio ufficiale dell'Idfsulle operazioni in corso questa notte. L'esercito israeliano afferma che "come ogni altro paese sovrano nel mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere", a causa "del regime iraniano e dei suoi delegati nella regione che attaccano incessantemente Israele". "Le nostre capacità difensive e offensive sono completamente mobilitate", affermano i militari. "Faremo tutto il necessario per difendere lo Stato d'Israele e il popolo d'Israele".