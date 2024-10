Putin parla con Guterres, occhio al gesto di Lavrov: gesto disgustoso in mondovisione

26 ottobre 2024 a





Grosso imbarazzo per l'incontro tra Vladimir Putin e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres al vertice dei Brics a Kazan, in Russia. Non solo, però, per il saluto affettuoso tra il capo di Mosca e quello delle Nazioni Unite, che si è quasi inchinato al cospetto dello Zar padrone di casa scatenando l'indignazione dell'Ucraina e di molti commentatori occidentali.

Sui social sta infatti spopolando il video diventato virale nel giro di pochi minuti di Sergey Lavrov, storico braccio destro di Putin e ministro degli Esteri di Mosca, seduto alle spalle del presidente. Mentre Putin parla, Lavrov si "ispeziona" il naso con un dito in mondovisione, per poi esaminare il contenuto della "estrazione". "Lavrov impegnato a pulirsi il naso mentre il suo padrone parla. La diplomazia russa al suo meglio!", ironizza uno dei profili di X che per primi hanno rilanciato il filmato. Mentre Dagospia chiosa da par suo: "L'arma letale russa? E' nel naso di Lavrov".



"Ha ragione segretario, dovremmo vivere tutti come in una grande famiglia. Però in seno alle famiglie purtroppo ci sono anche dispute, scandali, litigi per la proprietà e qualche volta anche degli scontri", è stato uno dei passaggi più controversi, quasi surreali, dello scambio di opinioni tra Putin e il segretario generale Guterres a Kazan.

Dalle Nazioni Unite, commentano quasi con imbarazzo lo stesso vertice: "Qualsiasi impegno tra funzionari delle Nazioni Unite e individui incriminati è strettamente basato sulla necessità operativa", ha dichiarato il vice portavoce dell'Onu, Farhan Haq. Contro Putin è in corso un mandato d'arresto da parte della Corte penale internazionale. "Ci sono questioni operative molto chiare che dobbiamo affrontare", ha detto Haq, riferendosi al verbale dell'incontro e alle preoccupazioni espresse da Guterres sulla guerra in Ucraina e sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero. "Questi sono validi motivi per tenere un incontro come questo, ancora una volta, in condizioni rigorose in termini di gestione delle questioni operative, trattando con il personale incriminato", ha aggiunto.

Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cancellato la visita del segretario generale Guterres a Kiev, che avrebbe dovuto tenersi dopo il vertice dei Brics, proprio a causa dell'incontro tra il capo dell'Onu e il presidente russo con relativa stretta di mano.