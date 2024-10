Meloni, gli insulti dalla serie tv spagnola: "Fasci"

Andrea Carrabino 26 ottobre 2024 a

"Fasci". Ma Open lo traduce anche come "Feccia". Così si chiama la nuova serie tv satirica spagnola che vede come protagonisti leader ed ex capi di stato, naturalmente tutti riconducibili all'area di centrodestra. Si tratta di una parodia delle celebre sitcom Friends che mette in scena una versione caricaturale dei più noti politici conservatori del mondo. E sì, c'è anche Giorgia Meloni. A farle compagnia anche Donald Trump - figuriamoci se il tycoon poteva mancare -, Marine Le Pen, Santiago Abascal e Javier Milei.

La serie spagnola ha scelto di riproporre l'iconica atmosfera newyorkese di Friends, ma sostituendo le note vicende lavorative e sentimentali di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross con dinamiche surreali di politici dalle posizioni estreme che condividono, tra ironia e critiche, ideali e piani per il futuro. In una delle scene chiave, si possono ammirare Trump e Meloni sul celeberrimo divano di Friends, intenti a dialogare fra loro dopo una festa trascorsa in compagnia dei "suprematisti bianchi". Alla festa la guest star è Vladimir Putin.

Intanto sui social sono fioccati i commenti di persone indignate contro la serie spagnola. "Immagina se avessero fatto la stessa cosa con Kamala ed Elly - scrive su X un utente -, levata di scudi al grido di 'Fassistiiiii". Dello stesso avviso anche un altro account, che scrive: "A parti invertite l’avrebbero chiamato manganellamento mediatico".