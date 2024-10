Donald Trump scatenato: "Spazzatura? Biden si vergogni". E al comizio si presenta così

31 ottobre 2024 a

Donald Trump cavalca l'ennesima gaffe di Joe Biden. Accade durante un comizio in Wysconsin, al quale il tycoon si presenta con tanto di giubbotto di sicurezza arancione ad alta visibilità. Solo il giorno prima il presidente americano uscente sembrava aver definito i sostenitori del rivale "spazzatura". "Devo iniziare dicendo che 250 milioni di americani non sono spazzatura", ha esordito il candidato repubblicano alla Casa Bianca arrivato su un camion degli operatori ecologici all’evento. Trump ha infatti scherzato con la folla raccontando di essere stato prelevato dall’aeroporto su un camion della spazzatura decorato con il logo della sua campagna.

"Joe Biden dovrebbe vergognarsi - ha rincarato la dose - se riesce a rendersi conto di quello che fa. L'unica spazzatura che vedo io è quella dei suoi sostenitori, la sua demonizzazione degli ispanici". Le parole di Biden non sono piaciute neppure alla sua vice. Seppur sottolineando che il presidente ha chiarito il senso delle sue frasi, Kamala Harris ha preso le distanze dalla vicenda: "Voglio essere chiara: io sono in forte disaccordo con ogni critica alle persone basate sul loro voto. Quando sarò eletta presidente, rappresenterò tutti gli americani, inclusi quelli che non hanno votato per me e mi occuperò anche dei loro bisogni e desideri".

250 MILLION AMERICANS ARE NOT GARBAGE—I CALL YOU THE HEART AND SOUL OF AMERICA!!! #MAGA2024 pic.twitter.com/OUR8urg2bT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2024