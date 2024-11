Usa 2024, seggi chiusi e spoglio finito a Dixville Notch: Trump-Kamala, i risultati

05 novembre 2024 a

Nel rispetto di una tradizione elettorale risalente agli anni 60’, nel New Hampshire, nella cittadina di Dixville Notch, vicina al confine con il Canada, gli aventi diritto sono i primi a votare, anticipando il resto del Paese. Di fatto hanno già espresso la loro preferenza, mettendo la scheda nell’urna poco dopo la mezzanotte. I voti vengono quindi contati e i risultati annunciati, ore prima che gli altri stati aprano le urne. Secondo la CNN, Kamala Harris e Donald Trump hanno ottenuto tre voti a testa all’inizio delle elezioni nella cittadina del New Hampshire che tradizionalmente dà il via alle votazioni il giorno stesso delle votazioni.

Sempre secondo la Cnn, quattro repubblicani e due elettori non dichiarati hanno partecipato al voto poco dopo mezzanotte di martedì. Intanto gli analisti provano a fare previsioni su come andrà a finire questa grande sfida: "Tra i fattori che risulteranno determinati in queste presidenziali ci sono le due immunità di Donald Trump, quella giudiziaria e quella popolare che lo rendono un ’teflon politicò, da una parte, e il voto delle donne e delle comunità portoricane a favore di Kamala Harris, dall’altra", afferma in un'intervista a La Stampa Moisés Naim, esperto del Carnegie Endowment for International Peace, e già ministro del governo venezuelano alla fine degli anni Ottanta. "L’unica certezza la raccontano i sondaggi da settimane, Harris e Trump sono sostanzialmente alla pari", ha concluso. E dai primi dati qualche indizio c'è in questa direzione.