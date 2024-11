Kamala Harris "live": la diretta dell'election day

05 novembre 2024 a

a

a

Vincere per diventare la prima donna presidente della storia americana. Kamala Harris, vicepresidente in carica, è la candidata democratica alla Casa Bianca: se la vedrà con il candidato (ed ex presidente) repubblicano Donald Trump. Segui qui la diretta .

Ore 17.23 - Harris su X, "Oggi votiamo per un futuro migliore"

"L'Election Day è arrivato. Oggi, votiamo perché amiamo il nostro paese e crediamo nella promessa dell'America. Fai sentire la tua voce. Votiamo per un futuro migliore". Lo scrive su X Kamala Harris che posta oggi una serie di appelli su X. "Bussa alle porte. Chiama gli elettori. Contatta amici e familiari. Insieme, scriveremo il prossimo capitolo della storia più grande mai raccontata", scrive la candidata dem. "Il tuo voto è la tua voce, e la tua voce è il tuo potere", aggiunge nel suo appello agli elettori. "Quando lottiamo vinciamo".

Ore 17,12 - "Prima del watch party cenerò con la mia famiglia"

Prima del watch party che trascorrerà alla Howard University di Washington, la candidata presidente Kamala Harris trascorrerà la giornata a cercare di mobilitare gli elettori degli 'swing states' attraverso interviste radiofoniche, mentre a cena sarà insieme alla famiglia, per rispetto della tradizione. "Sarò alla mia alma mater, la Howard University", ha dichiarato Harris durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico di Pittsburgh 'The Big K Morning Show with Larry Richert'. "E prima di ciò, ho la tradizione di cenare con la mia famiglia e quindi lo faremo. Molti dei miei familiari sono con noi. E durante la giornata, oggi sarò tutto il giorno a parlare con la gente e a ricordare loro di andare a votare", le parole della candidata dem. Harris ha incoraggiato gli elettori di Pittsburgh a recarsi alle urne: "Invito tutti a ricordare che nella nostra democrazia è il popolo a decidere, e il vostro voto è il vostro potere".

Ore 16.59 - Kamala, l'attesa dei risultati nella sua Howard University

Kamala Harris trascorrerà la giornata elettorale a Washington, dove la candidata democratica rilascerà una serie di interviste radiofoniche rivolte agli ascoltatori dei sette Stati-chiave. In serata, la vicepresidente si trasferirà alla Howard University, lo storico ateneo black di Washington dove si laureò nel 1986. Qui è stato allestito il quartier generale della sua campagna per seguire in risultati elettorali. La vicepresidente ha già votato per posta in California.

Ore 16.43 - "I risultati degli Stati chiave domani"

I sette Stati in bilico hanno regole diverse su quando vengono conteggiati i voti, quindi si prevede che ci vorrà del tempo prima che tutti i voti vengano conteggiati negli Stati chiave che dovrebbero decidere la serrata corsa alla Casa Bianca. "Saremo pazienti", ha detto la presidente della campagna di Harris, Jen O'Malley Dillon, durante un'apparizione su MSNBC. "Ci concentreremo molto su ciò che accadrà nella prima parte della serata. Ma sappiamo che alcuni dei nostri Stati più in bilico non saranno completamente conteggiati prima di tarda serata o di prima mattina (il pomeriggio di mercoledì in Italia)". O'Malley Dillon spera che la rapida affluenza alle urne in Georgia e nella Carolina del Nord sia un segnale positivo per la campagna di Harris.