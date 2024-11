Usa 2024, Trump denuncia brogli: "Mega-frodi elettorali in Pennsylvania, intervenga la polizia"

05 novembre 2024 a

a

a

"Voci di mega-frodi elettorali in Pennsylvania". Donald Trump ribadisce le accuse e punta il dito in particolare sulla situazione ai seggi di Philadelfia: "Intervenga la polizia!", chiede il candidato repubblicano alla Casa Bianca in un post sul social media Truth dopo aver già parlato di questi presunti brogli cinque giorni fa.

La polizia di Philadelphia, "non è al corrente" degli "enormi brogli" elettorali che starebbero avendo luogo nella città, a cui ha fatto riferimento il tycoon. Un portavoce del dipartimento di polizia locale ha detto all'emittente Cnn che le forze dell'ordine "non sanno a cosa" Trump "si riferisca". La Pennsylvania è uno dei sette "swing state", i cosiddetti stati-ballerini che tra Sud e Midwest decideranno l'esito del voto. In ogni caso, stando ai sondaggi, in tutte queste sfide Trump e la sfidante democratica Kamala Harris se la vedranno fino all'ultimo voto.

Già in mattinata l'Fbi ha dovuto smentire definendoli "inventati" e "non autentici" due nuovi video che circolano in rete, dove si vede l'agenzia lanciare avvertimenti su minacce terroristiche ai seggi elettorali e segnalare brogli nelle votazioni dalle carceri degli stessi swing-state. L'Fbi non ha specificato chi si celerebbe dietro ai video fake, ma secondo gli analisti della Cnn sarebbero ancora una volta opera di Doppelganger, la nota rete di disinformazione russa.

"L'Fbi è stata informata di due casi in cui il suo nome e le sue insegne sono stati usati impropriamente per promuovere false narrazioni sulle elezioni. Il primo è un notiziario falsificato che pretende di mostrare un allarme terrorismo emesso dall'Fbi - si legge in un comunicato - Il video riporta falsamente che l'Fbi avrebbe dichiarato che gli americani dovrebbero "votare a distanza" a causa di un'elevata minaccia terroristica ai seggi elettorali. Questo video non è autentico e non rappresenta accuratamente l'attuale situazione di minaccia o la sicurezza dei seggi elettorali". "Inoltre, un video falso contenente un comunicato stampa dell'Fbi sostiene che la direzione di cinque carceri in Pennsylvania, Georgia e Arizona abbia truccato il voto dei detenuti e sia collusa con un partito politico. Anche questo video non è autentico e il suo contenuto è falso", si legge. Il video in questione presenta un watermark dell'Fbi e una pagina Verified' attribuita alla Cia - segni distintivi della rete di disinformazione Doppelganger, con sede in Russia, secondo gli analisti della Cnn.