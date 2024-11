Usa 2024, via allo spoglio. Trump e Kamala, le prime proiezioni

06 novembre 2024 a

a

a

Chiusi i primi seggi di un lunga, lunghissima notte elettorale: gli Stati Uniti attendono l'esito del voto che decreterà chi tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris diventerà il 47esimo presidente della storia. Trump ha denunciato brogli a Philadelfia, in Pennsylvania, uno dei sette swing state che decideranno le presidenziali. La Harris invece sospetta che lo sfidante deciderà di annunciare la sua vittoria già nella notte. Segui qui lo spoglio in diretta:

Ore 01.41 - Cresce il vantaggio di Trump in Georgia

Cresce il vantaggio di Donald Trump in Georgia. Secondo le ultime proiezioni della Cnn, ora il candidato repubblicano e' al 60,6% nel 'Peach State' contro il 38,9% di Kamala Harris.

Ore 01.35 - Cnn, 'too early too call in Ohio

E' "too early too call" tra Donald Trump e Kamala Harris in Ohio, secondo le proiezioni della Cnn. Lo Stato porta 17 grandi elettori.

Ore 01.25 - Trump vince in West Virginia

L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha vinto nello Stato della West Virginia, aggiudicandosi quattro grandi elettori. Lo scrive l'emittente "Nbc News" nelle sue proiezioni preliminari, pubblicate a pochi minuti dalla chiusura dei seggi.

Ore 01.23 - Harris passa in vantaggio in Virginia

Le proiezioni della Cnn vedono Kamala Harris passare in vantaggio in Virginia con il 49,9%. Donald Trump, dato inizialmente in testa, risulta ora al 48,6%. Si assottiglia intanto il vantaggio di Harris in New Hampshire, dove la vicepresidente è ora data al 57,4% contro il 42% di Trump.

Ore 01.20 - Harris in New Hampshire al 70,8%

Le proiezioni della Cnn danno Kamala Harris in netto vantaggio in New Hampshire con il 70,8% dei voti contro il 29,2% di Donald Trump.

Ore 01.19 - In Georgia Trump al 51% e Harris al 48,5%

In Georgia, uno dei cruciali 'swing States' dove si gioca l'elezione, le proiezioni della Cnn danno Donald Trump in vantaggio con il 51% dei voti contro il 48,5% assegnato a Kamala Harris.

Ore 01.14 - In Virginia Trump al 58,7% e Harris al 40,6%

Le prime proiezioni sulla Virginia della Cnn danno Donald Trump in vantaggio al 58,7% e Kamala Harris al 40,6%.

Ore 01.13 - In Florida Trump al 51,9% e Harris al 47,2%

Le prime proiezioni della Cnn sulla Florida danno Donald Trump in vantaggio al 51,9% mentre Kamala Harris è data al 47,2%.

Ore 01.06 - Testa a testa in South Carolina

E' testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris in South Carolina, secondo le proiezioni della Cnn che ha definito la gara nello Stato, tradizionalmente repubblicano, 'too early too call'.

Ore 00.59 - Vermont assegnato alla Harris

Situazione magmatica, molti stati appaiono ancora too close to call a partire dalla Gergia. Secondo la Cnn sono sicuri 8 delegati per Trump (Kentucky) contro 3 per la Harris (Vermont), secondo Fox va a Trump anche l'Indiana (11 delegati).

Ore 00.08 - Proiezioni in Indiana: Trump al 71%

Prime proiezioni anche in Indiana: Trump è dato al 71%, la Harris al 26,8%. Il Kentucky è un altro stato tradizionale roccaforte dei repubblicani.

Ore 00.07 - Proiezioni in Kentucky, Trump al 64,8%

Prime proiezioni in Kentucky, si va verso un dominio di Trump: Donald è dato al 64,8%, Kamala Harris al 34%. Si tratta di uno Stato tra quelli "assegnati" alla vigilia ai repubblicani.

Ore 00.06 - Chiusi i primi seggi: Indiana e Kentucky

I seggi di alcuni distretti dell'Indiana e del Kentucky orientale hanno chiuso le operazioni di voto alle 18 di martedì (mezzanotte in Italia), i primi nel Paese.Alle 19 (l'una in Italia) chiuderanno invece i seggi di un numero più consistente di Stati, tra cui gran parte della Florida e la totalità dei seggi della Georgia e della Virginia. La Georgia è uno dei sette Stati chiave decisivi per la conquista della Casa Bianca in questo ciclo elettorale.

Ore 00.02 - Milwaukee, verranno ricontati 30mila voti anticipati

A Milwaukee, in Wisconsin, uno dei sette Stati-chiave di questa elezione presidenziale, dovranno essere ricontati circa 30mila anticipati. Lo ha riferito un portavoce della città, spiegando che si tratta di un "eccesso di cautela", dopo che era stato scoperto che le porte di alcune macchinette elettorali non erano state chiuse in maniera corretta.