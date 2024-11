Usa 2024, Elon Musk annuncia su X la vittoria di Trump: la frase che farà impazzire la sinistra mondiale

06 novembre 2024 a

a

a

"Game, set, match". A dare il via alle danze per la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane è, sia pure in via ufficiosa, Elon Musk. Il multimiliardario patron di Tesla, Space X, il social X e soprattutto, da qualche mese, il più grande sostenitore pubblico dal candidato repubblicano alla Casa Bianca e forse pure prossimo ministro del governo dell'amico tycoon.

Sull'ex Twitter, di cui è proprietario da un annetto, Musk ha scritto quelle tre parole a suggello di una giornata di tweet matti ma poco disperatissimi: gioco set e incontro, un gergo tennistico per dire che la partita l'ha vinta Donald. E anti saluti a Kamala Harris.

Elon Musk and Donald Trump at Mar-a-Lago pic.twitter.com/k84PVqVTmJ — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) November 6, 2024

Musk, il guru dell'innovazione che terrorizza e indigna la sinistra (che per una dozzina d'anni almeno si è fatta forza dell'appoggio forse più tacito ma non meno decisivo di Mark Zuckerberg e della sua piattaforma social Facebook, senza che nessuno se ne scandalizzasse), sta trascorrendo la veglia elettorale nel quartier generale di Trump a Mar-a-lago, in Florida. Insieme a loro due e ai familiari, ci sono altri ospiti illustri come il leader del Reform party britannico, Nigel Farage (una sorta di "profeta" sovranista che portando alla vittoria la Brexit anticipò di pochi mesi l'exploit di Trump nel 2016), il figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Eduardo (che ha postato sempre su X una foto insieme a uno dei figli di Trump, Donald jr, dicendo di essere "in buona compagnia") e l'ex anchorman di Fox News Tucker Carlson.

E Musk, sulla sua pagina X, ha fissato come primo post la chiamata alle urne per gli elettori americani. "Trascinate chiunque a votare", aveva scritto qualche ora fa. Appello evidentemente raccolto.