Donald Trump, festa scatenata e un clamoroso ospite a sorpresa: chi spunta al ricevimento

Con il procedere dello spoglio dei voti, la campagna di Donald Trump mostra crescente ottimismo. Lo riporta la Cnn, che riferisce del clima di entusiasmo che si respira al Convention Center di Palm Beach, dove l'ex presidente ha allestito il suo quartier generale per la notte elettorale. Trump si trova ancora nel suo resort di Mar-a-Lago, non molto distante.

Al watch party di Trump ci sono il leader del Reform party britannico, Nigel Farage, ed il figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro tra gli ospiti stranieri di Donald Trump a Mar-a-Lago. Eduardo Bolsonaro ha postato su X una foto insieme a uno dei figli di Trump, Donald jr, dicendo di essere "in buona compagnia". Tra gli ospiti anche Elon Musk e il noto giornalista Tucker Carlson, ex anchorman di Fox News.

Lo speaker repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, si è nel frattempo recato a Mar-a-lago per unirsi a Trump e allo staff della sua campagna elettorale e monitorare il conteggio dei voti. Lo ha detto lo stesso Johnson durante un evento organizzato insieme ai suoi sostenitori nella sua città natale di Shreveport, in Louisiana. "Sono fiducioso: non solo sulla possibilità di avere una maggioranza più ampia alla Camera, ma anche sul Senato e sulla Casa Bianca", ha detto.

A un certo punto della serata, Trump si è fermato a parlare con i sostenitori che stavano guardando i risultati elettorali a Palm Beach, in Florida. Secondo quanto riferito da fonti informate alla Cnn, il candidato repubblicano aveva indosso la sua caratteristica cravatta rossa e un abito scuro: ha incontrato alcune delle persone riunite in una delle sale del club, circondato da donatori, familiari e amici, dal candidato alla vice presidenza JD Vance e da Vivek Ramaswamy.



Foreign figures spotted at Mar-a-Lago on election night with Trump, including Brazilian ex-president’s son Eduardo Bolsonaro and U.K. politician Nigel Farage. #ElectionNight2024



1/ Eduardo Bolsonaro, son of former Brazilian President Jair Bolsonaro, shared a photo on X with… pic.twitter.com/XK4FnqYYWs