Usa 2024, la diretta: a Trump anche la Pennsylvania, vittoria sempre più netta

Nessun "testa a testa": le elezioni negli Stati Uniti dicono in modo netto, chiaro, inequivocabile Donald Trump. Manca solo l'ufficialità, ma il tycoon vince - anzi, stravince - la corsa alla Casa Bianca contro Kamala Harris, che ha scelto di non parlare fino a mercoledì. Segui lo spogli in diretta.

Ore 07.35 - Trump vince la Pennsylvania, la proiezione

Donald Trump ha vinto la Pennsylvania e i suoi 19 voti elettorali. E' la proiezione di Fox news, secondo cui il candidato repubblicano sarebbe a tre voti dalla presidenza: al momento ne ha 267, per tornare alla Casa Bianca gliene servono 270. La Pennsylvania era considerata fondamentale per conquistare la presidenza.

Ore 07.18 - Harris vince nel New Hampshire

Secondo le proiezioni dell'Associated Press,Kamala Harris ha vinto nel New Hampshire, Stato che mette in palio quattro grandi elettori.

Ore 07.10 -Trump avanti in tutti gli swing-states

Dopo aver conquistato North Carolina e Georgia, Donald Trump e' avanti in tutti i cinque 'swing state' non ancora assegnati. Nel dettaglio, secondo le proiezioni di Associated Press, in Nevada (6 grandi elettori) Trump e' al 50,9% contro il 47,5% di Harris con il 75% dei voti scrutinati; in Arizona (11 grandi elettori) Trump e' al 50% contro il 49,2% di Harris con il 51% dei voti scrutinati; in Wisconsin (10 grandi elettori) Trump e' al 51,4% e Harris al 47,2% con l'86% dei voti scrutinati; in Michigan (15 grandi elettori) Trump e' al 52,4% e Harris al 45,8% con il 61% dei voti scrutinati; nella fatidica Pennsylvania (19 grandi elettori) Trump e' al 51,2% e Harris al 47,8% con il 90% dei voti scrutinati. Al momento Trump e' a 247 grandi elettori e Harris a 210.

Ore 07.03 - Trump, "95% di possibilità di vittoria

Al momento, stando ai risultati attuali, 'l'ago elettorale' del New York Times assegna a Donald Trump più del 95% di possibilità di vincere le elezioni presidenziali Usa. Secondo quanto riporta il giornale, il tycoon potrebbe ottenere 306 voti elettorali, mentre la soglia per conquistare la presidenza è di 270.

Ore 06.58 - NYT, Trump ha il 93% di chance di vittoria

Donald Trump ha al momento il 93% di chance di vincere le elezioni presidenziali, con il dato che è costantemente aumentato man mano che avanzava lo spoglio e arrivavano i risultati di Stati chiave come Georgia e North Carolina. È quanto evidenzia il New York Times, secondo cui, a spoglio concluso, il candidato repubblicano potrebbe conquistare 302 grandi elettori, 32 in più dei 270 a cui è fissato il quorum per la vittoria.

Ore 06.49 - Trump lascia Mar-a-Lago

Donald Trump lascia sua suontuosa residenza di Mar-a-Lago si sta dirigendo verso il convention center di Palm Beach, dove è atteso per un discorso ai suoi sostenitori.

Ore 06.41 - Trump vince anche la Georgia

Dopo la Carolina del Nord Trump, ha conquistato il suo secondo Stato in bilico, la Georgia, che gli garantisce 16 grandi elettori.

Ore 06.39 - Kamala Harris disperata

Verso una roboante sconfitta. E così si apprende che Kamala Harris non parlerà stanotte ai suoi sostenitori. Lo ha annunciato il co-presidente della sua campagna, Cedric Richmond, parlando alle persone ancora radunate alla Howard University di Washington, dove era stato allestito il cosiddetto "watch party" della notte elettorale. "Ci sono ancora voti da contare, tornerà domani", ha detto Richmond, spiegando che Harris parlerà mercoledì. Una fuga in grande stile...

Ore 06.27 - Gelo siderale al quartier generale della Harris

Altra batosta per i dem in una notte da incubo: dopo la notizia della vittoria di Donald Trump in North Carolina - uno dei sette Stati in bilico - l'umore, già pessimo, è degradato ulteriormente al quartier generale della Harris, dove è calato un silenzio letteralmente tombale.

Ore 06.22 - Ad Harris 2 voti rimanenti in Nebraska

Kamala Harris ha vinto i due voti elettorali legato al secondo distretto del Nebraska. La vicepresidente si e' imposta nel distretto in cui ricade la città piu' grande dello Stato, Omaha, con i suoi sobborghi. Il distretto si e' guadagnato il soprannome di "punto blu" del Nebraska dopo aver sostenuto altri due candidati democratici alla presidenza negli ultimi 16 anni: Barack Obama nel 2008 e Joe Biden nel 2020. Il Nebraska e il Maine sono gli unici due stati che hanno diviso i loro voti del Collegio elettorale in base ai voti popolari nei singoli distretti congressuali.

Ore 06.12 - Fox, Senato ai repubblicani

Secondo le proiezioni di FoxNews, i repubblicani prenderanno il controllo del Senato con almeno 51 seggi. La vittoria del senatore repubblicano Bernie Moreno sul democratico Edmund Gerald Brown, in Ohio, osservano gli analisti, ha sostanzialmente chiuso la corsa al Senato Usa.

Ore 06.02 - Harris vince in Virginia: altri 13 grandi elettori

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si è aggiudicata la Virginia, Stato che vale 13 grandi elettori. Lo annuncia l'emittente "Cnn".

Ore 05.58 - Boati al party di Trump

Applausi, boatim,'Usa-Usa' e "fight! Fight" sono scattati al party organizzato dalla campagna di Donald Trump nel centro congressi di Palm Beach dopo l'annuncio che il tycoon ha conquistato la North Carolina.

Ore 05.53 - Harris vince le Hawaii

Kamala Harris ha vinto le Hawaii e si è aggiudicata i quattro voti elettorali dello Stato. Ora la conta dei voti elettorali ne assegna 230 a Trump e 203 alla candidata democratica. E' la decima elezione presidenziale consecutiva in cui le Hawaii scelgono il candidato del Partito Democratico. L'ultima viottoria di un repubblicano risale al 1984 per la rielezione di Ronald Reagan. Le Hawaii sono uno stato solidamente blu, con i democratici che controllano tutte le cariche elettive statali e i due seggi della Camera degli Stati Uniti dello stato. I democratici controllano anche da tempo piu' di tre quarti dei seggi sia nella Camera che nel Senato dello stato.

Ore 5.45 - Pennsylvania, Trump aumenta il vantaggio

Con l'82% dei voti scrutinati, aumenta il vantaggio di Donald Trump su Kamala Harris in Pennsylvania. Secondo i dati riportati dall'Associated Press, l'ex presidente ha attualmente il 51,4% dei voti, rispetto al 47,6% della candidata democratica. La Pennsylvania assegna 19 voti nel collegio elettorale, che attualmente vede Trump in vantaggio con 230 voti a 205. La soglia per la conquista della Presidenza è 270 voti.