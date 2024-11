JD Vance, così l'America profonda espugna Washington

07 novembre 2024 a

a

a

Nessuna sorpresa: tra gli Stati che hanno dato la vittoria a Trump c’è anche l’Ohio del nuovo vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, detto JD. In quello che un tempo veniva considerato come uno Stato guida, in quanto a ogni tornata elettorale il suo voto rispecchiava quello della nazione, Trump aveva già vinto nel 2016 con un margine di 8 punti, e con lo stesso margine si era riconfermato nel 2020. Il tycoon non aveva certo bisogno del traino del suo vice per riconfermarsi perla terza volta, ma la presenza di Vance nel ticket presidenziale va ben al di là di un mero calcolo elettorale.