"Attacco senza precedenti da Mosca": la risposta della Russia a Kiev è devastante

"Nella notte la Russia ha attaccato con un numero di droni che non ha precedenti" obiettivi in Ucraina. Lo ha reso noto l’aviazione di Kiev, secondo cui è stata tracciata la traiettoria di 145 UAV d’attacco del tipo "Shahed" e veicoli senza pilota di tipo sconosciuto partiti dalle regioni di Primorsko-Akhtarsk, Orel, Bryansk in Russia e da Capo Chauda in Crimea. "L’attacco è stato respinto dalle forze missilistiche antiaeree, dall’aviazione, dalle unità di guerra elettronica, dai gruppi di fuoco mobili dell’Aeronautica Militare e delle Forze di Difesa dell’Ucraina" si legge su Telegram, alle 9,30 è stato confermato l’abbattimento di 62 UAV nemici nelle regioni di Odesa, Kyiv, Zhytomyr, Kharkiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia e Donetsk. 67 droni nemici sono andati perduti in diverse regioni dell’Ucraina, altri 10 hanno lasciato lo spazio aereo dell’Ucraina in direzione della Moldavia, della Bielorussia e della Russia.

A Odessa e in altre regioni sono stati danneggiati condomini e proprietà private, non ci sono state vittime. Sarebbe questa una delle risposte di Mosca alla controffensiva di Kiev che in queste ore ha spedito decine di droni proprio sulla capitale russa. La guerra si fa sempre più aspra. Intanto il presidente polacco Tusk parla di una possibile data per un cessate il fuoco. Il lavoro della diplomazia è incessante.