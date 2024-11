Svezia, l'opuscolo recapitato dal governo: "Ecco come affrontare la guerra"

18 novembre 2024 a

"Se la Svezia verrà attaccata non ci arrenderemo mai. Tutte le informazioni su una resa sono false": questo quanto recita un opuscolo informativo spedito per posta alle famiglie svedesi. Si tratta di una brochure con consigli e raccomandazioni per prepararsi in caso di stato d'emergenza o guerra. Redatta dalla protezione civile svedese, è stata stampata in 5 milioni di copie ed è disponibile anche in altre lingue online. Ai cittadini vengono dati consigli pratici su quali scorte tenere in casa, oltre a delle istruzioni specifiche per affrontare eventuali situazioni di crisi, conflitto armato incluso.

"Non è un segreto che la situazione della sicurezza sia peggiorata rispetto alla pubblicazione dell'ultimo opuscolo nel 2018 - ha spiegato il ministro della difesa civile Carl-Oskar Bohlin -. Con circostanze esterne cambiate, è necessario aggiornare le informazioni fornite alle famiglie svedesi con riferimento alla situazione attuale. La nuova brochure è uno strumento importante per chiarire il ruolo dell'individuo nella difesa". Non è la prima volta che la Svezia pubblica un opuscolo del genere. Ne ha già distribuite cinque edizioni: la prima risale alla seconda guerra mondiale. Altre due edizioni, invece, sono state distribuite negli anni '60, durante la guerra fredda. La penultima nel 2018.

"Abbiamo imparato molto dalla guerra in Ucraina - ha dichiarato la direttrice della protezione civile Charlotte Petri Gornitzka - abbiamo visto che la popolazione civile viene presa di mira nella guerra moderna". Un'operazione simile a quella svedese è stata fatta in Norvegia, dove è stato distribuito alle famiglie un opuscolo sulle emergenze. Mentre una brochure digitale dello stesso tipo è scaricabile in pdf in Finlandia e Danimarca. Anche in Norvegia, tra l'altro, la scorsa edizione risale al 2018. "Abbiamo deciso di stampare una nuova edizione per via dei cambiamenti climatici e i fenomeni di meteo estremo che portano ad alluvioni e frane", ha riferito all'Ansa Tore Kamfjord della protezione civile norvegese.