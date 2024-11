Russia, la Germania si prepara alla guerra: consegnato un memorandum alle aziende tedesche

19 novembre 2024 a

Le Forze armate della Germania "stanno preparando le aziende tedesche" ad affrontare uno scenario di crisi in caso di guerra causata da un eventuale allargamento a est del fronte bellico. Non si cita espressamente la Russia, ma è chiaro che la vera minaccia è Vladimir Putin. A riferire il retroscena è stato il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il giornale tedesco sarebbe venuto in possesso di informazioni riguardanti il Piano Operativo tedesco, un documento top secret lungo 1000 pagine.

Un primo evento, tenuto dal colonnello Joern Plischke, si sarebbe svolto alla Camera di Commercio di Amburgo. Nel documento sono elencati tutti gli edifici e le infrastrutture considerate meritevoli di protezione per scopi militari. Inoltre, contiene anche piani dettagliati su come procedere in caso di difesa o nel caso si dovesse reagire con deterrenza a una manovra russa sul fianco orientale della Nato. In questo modo Berlino diventerebbe un enorme hub per migliaia di soldati che dovrebbero essere trasferiti a est. Oltre a materiale bellico, cibo e medicine.

“La Germania diventerebbe crocevia di migliaia, possibilmente anche centinaia di migliaia di soldati, che dovrebbero essere trasportati, oltre a materiale bellico, viveri, farmaci. Il ruolo dell’economia è delineato in modo chiaro”, scrive il giornale. Le imprese vanno preparate a reagire puntando ad esempio anche sull’autarchia, con generatori diesel e pale eoliche proprie, si legge fra i consigli elargiti dal colonnello Plischk.

La notizia è arrivata proprio all'indomani dell'invio alle famiglie svedesi di un volantino informativo intitolato così: "Cosa fare in caso di guerra". Sui foglietti era stata inserita anche un'immagine raffigurante una donna in divisa militare, nel segno della parità di genere, tanto cara ai Paesi scandinavi.