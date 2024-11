Milei-Meloni, Lega conservatrice mondiale contro "la barbarie del socialismo": il piano

20 novembre 2024 a

a

a

La creazione di una Lega conservatrice mondiale guidata da Stati Uniti, Argentina, Israele e Italia contro "la barbarie del socialismo": questo uno dei temi sul tavolo del vertice bilaterale tra il presidente argentino Javier Milei e la premier italiana Giorgia Meloni a Buenos Aires, come riferito da alcuni analisti argentini. In realtà, già durante il suo intervento al forum della Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac), organizzata a Mar-a-Lago in onore dell'elezione di Donald Trump alla Casa bianca, Milei aveva parlato della necessità di creare la "fratellanza" riunendo i Paesi impegnati nella "difesa delle idee di libertà" in una nuova "battaglia culturale per appropriarsi del senso comune dei cittadini".

Secondo Milei, solo la cooperazione tra Stati Uniti, Argentina, Italia e Israele sarebbe in grado di alimentare "una speranza globale per la pace e la prosperità". Un pensiero condiviso dalla Meloni, che nelle dichiarazioni congiunte col presidente argentino ha sottolineato: "C'è una condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell'Occidente, la libertà, la sovranità. C'è molto più di una comune cooperazione tra nazioni, c'è la forza delle idee e il coraggio che serve per difenderle".

Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato di Enel, incontra Javier Milei al G20

E anche Milei, poi, nel suo intervento ha ribadito: "Tutte le nazioni che hanno obiettivi comuni possono lavorare insieme, collaborando. Non solo Italia e Argentina, ma anche altri Paesi del mondo libero che condividono nostri valori. Un'alleanza di nazioni libere unite contro la tirannia e la miseria". E ancora: "Occorre che difendiamo la libertà. Anche se siamo pochi, facciamo luce e apriamo il cammino perché, come dico sempre, la vittoria e la guerra non dipendono dalla quantità dei soldati, ma dalla forza che viene dal cielo".