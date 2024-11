Kursk, "arrestato dai russi": chi è questo soldato, un delicatissimo caso internazionale

25 novembre 2024 a

Un arresto pesante, un volto da esibire alla popolazione russa per sostenere la resi del "noi contro tutto l'Occidente". E magari da utilizzare come pretesto in caso di escalation militare anche contro l'Europa. L'esercito di Vladimir Putin ha catturato un cittadino britannico che combatteva con le truppe ucraine nella regione russa di Kursk parzialmente occupata.

Il britannico è stato identificato dall'agenzia di stampa russa Tass e da altri media come James Scott Rhys Anderson. La Tass ha affermato che l'uomo ha prestato servizio come segnalatore nell'esercito britannico per quattro anni e si è poi unito alla Legione Internazionale Ucraina, costituita all'inizio della guerra. Il britannico catturato avrebbe prestato servizio come istruttore per le truppe ucraine e sarebbe stato dislocato nella regione di Kursk contro la sua volontà. La Tass ha pubblicato un video in cui l'uomo dice in inglese di non voler essere lì.

L'ambasciata del Regno Unito a Mosca ha affermato che i funzionari stavano "sostenendo la famiglia di un uomo britannico in seguito alle notizie sulla sua detenzione", ma non ha fornito ulteriori dettagli. Il ministero della Difesa russo non ha risposto immediatamente alle richieste di commento. Il padre del soldato, Scott Anderson, ha detto al quotidiano britannico Daily Mail che il comandante ucraino del figlio lo aveva informato della cattura del giovane.

Scott Anderson ha aggiunto che suo figlio ha prestato servizio nell'esercito britannico per quattro anni, poi ha lavorato brevemente come agente della polizia prima di andare in Ucraina a combattere. Ha sottolineato di aver cercato di convincere il figlio a non arruolarsi nell'esercito ucraino e ora teme per la sua sicurezza. "Spero che venga usato come merce di scambio, ma mio figlio mi ha detto che torturano i loro prigionieri e io ho paura che venga torturato", ha detto al giornale.