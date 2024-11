Kamala Harris, il video scatena gli Usa: "Alcolizzata", "Ubriaca fradicia"

29 novembre 2024 a

Kamala Harris è alcolizzata. È bastato mettere in rete, sull’account X del Partito democratico, il saluto di Thanksgiving da parte di Harris e del marito, Doug Emhoff, per scatenare l’illazione sui social. Secondo alcuni utenti che hanno commentato il video di saluti, durato 28 secondi, l’immagine della vicepresidente è apparsa sospetta e poco brillante. Il suo chiudere gli occhi e alzare le sopracciglia sarebbero i segni di una persona che aveva bevuto molto. Molti i commenti degli utenti: «Vi sembra bello metterla ubriaca davanti a una telecamera?», ha commentato uno. «È totalmente ubriaca», gli ha fatto eco un altro. Harris e il marito sono tornati a Washington dopo una vacanza di sei giorni alle Hawaii, per staccare la spina dopo la batosta umiliante alle presidenziali.