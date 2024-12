Barron Trump, "prossimo presidente?": il video che fa la storia, ecco la sua voce

05 dicembre 2024 a

Per la prima volta si sente parlare Barron Trump, il figlio minore del neo presidente degli Stati Uniti Donald: un video pubblicato dal DailyMail su Instagram mostra un dietro le quinte della notte elettorale che ha incoronato il tycoon, tra il 5 e il 6 novembre scorso. Nel filmato si sente Barron che parla. "Possiamo dire che la sua voce non è più quella del piccolo bambino a cui piaceva la sua valigia", si legge nel commento del DailyMail a corredo del video. Un riferimento a un vecchio video di Barron, che a 8-9 anni mostrava la sua valigia a mamma Melania. E da quel giorno, la sua voce, non la si era più sentita.

Nel filmato risalente alla notte elettorale, Barron saluta diverse persone chiedendo come stiano e dicendo di avere piacere a incontrarle. E in tanti hanno speso solo parole di apprezzamento per lui sotto al video. "Sembra così sofisticato", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "Che gentiluomo". E ancora: "Ben fatto Melania". Qualcuno, poi, non ha escluso che potrebbe essere lui l'erede di Trump, diventando un inquilino della Casa Bianca in futuro. "Prossimo presidente?", si legge tra i commenti.

Barron, tra l'altro, avrebbe aiutato il padre a farsi eleggere lo scorso novembre favorendo il voto dei giovani elettori maschi, quelli tra i 18 e i 30 anni, che tendono storicamente a votare poco. Per capire a quali influencer rivolgersi e concedere più interviste, infatti, il tycoon si è fatto dare consigli da un gruppo ristretto di giovani consulenti ma soprattutto dal 18enne Barron.