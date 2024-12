Francia, Emmanuel Macron: "Non mi assumo le irresponsabilità degli altri, non mi dimetto"

05 dicembre 2024 a

a

a

Lo scioglimento delle Camere, anche se "ineluttabile", "non è stato compreso. È mia responsabilità. Non possiamo permetterci l'immobilismo. Nei prossimi giorni nominerò un primo ministro che unisca le forze politiche" ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso televisivo al Paese all'indomani dalla mozione di sfiducia al premier Barnier. "Dovrà fare una legge speciale, la legge di bilancio sarà la priorità", ha poi aggiunto l'Eliseo.

Il presidente Emmanuel Macron ha escluso categoricamente le sue dimissioni e ha affermato che "eserciterà pienamente" il suo mandato fino alla sua fine, nel 2027. "Il mandato che mi avete affidato democraticamente è quinquennale e lo eserciterò pienamente fino alla sua scadenza. La mia responsabilità consiste nel garantire la continuità dello Stato, il buon funzionamento delle nostre istituzioni, l'indipendenza del nostro Paese e la protezione di tutti voi", ha detto il presidente nel suo discorso alla Nazione.

"Prima di metà dicembre sarà presentata al Parlamento una legge speciale e questa legge temporanea consentirà, come prevede anche la nostra Costituzione, la continuità dei servizi pubblici e la vita del Paese - ha proseguito Macron -. Applicherà le scelte del 2024 per il 2025 e mi aspetto pienamente che possa emergere una maggioranza per adottarlo in Parlamento". Emmanuel Macron vuole un "governo di interesse generale". "Darò istruzioni al primo ministro affinché formi un governo di interesse generale. Lui dovrà svolgere le sue consultazioni e formare un governo compatto al vostro servizio", che sarà composto da tutte le forze politiche.

Votando la mozione di censura, "l'estrema destra e l'estrema sinistra si sono unite in un fronte antirepubblicano. So che alcune persone sono tentate di incolparmi per questa situazione. È molto più comodo", ha aggiunto Macron. "Ma non mi assumerò mai la colpa dell'irresponsabilità dei parlamentari", ha detto. Ritenendo che il Rassemblement national abbia votato per "una mozione di censura che dice il contrario del loro programma", il capo dello Stato francese ha accusato il partito di estrema destra di aver "scelto il disordine". "Pensano solo a una cosa: alle elezioni presidenziali, a prepararle, a provocarle, ad affrettarle", ha aggiunto Macron.