Turismo, cifre record per l'Italia. Meloni: "Superata la Francia"

I numeri premiano l'Italia. E per quanto riguarda il turismo sono da record. Alla 75esima assemblea di Federalberghi in corso a Merano, il turismo italiano vanta 458 milioni di presenze nel 2024. "Ho sempre considerato il turismo come uno dei motori trainanti dell’economia italiana e da questa convinzione è nata la scelta, all’atto della formazione del Governo, di ripristinare il ministero del Turismo dotandolo di portafogli e risorse importanti", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , intervenuta con un videomessaggio.

Come ricordato da Meloni, "per la prima volta l’Italia ha superato la Francia e siamo secondi solo alla Spagna. Siamo sempre più attrattivi per alcuni mercati come gli Stati Uniti e attraiamo nuovi flussi europei, Polonia, Repubblica Ceca su tutti". E il merito a suo dire va "agli imprenditori, ai lavoratori del turismo che ogni giorno ci aiutano a diversificare l’offerta, a garantire servizi di qualità contribuendo a rendere l’Italia una destinazione turistica sempre più amata, sempre più ricercata".

Infine, il governo è impegnato anche sul nodo degli affitti brevi e delle locazioni turistiche, per cui "abbiamo iniziato a mettere ordine nel grande caos delle locazioni turistiche e degli affitti brevi per offrire maggiori garanzie ai turisti, combattere l’abusivismo, tutelare gli imprenditori onesti".