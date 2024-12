Papa Francesco, "perché non va a Notre Dame": sfregio a Macron?

07 dicembre 2024 a

a

a

Papa Francesco non sarà presente all'inaugurazione della cattedrale Notre Dame a Parigi, che riapre le sue porte dopo l'incendio che l'ha devastata nel 2019. Il Pontefice ha chiarito il motivo della sua assenza: la cattedrale in genere è il luogo dei vescovi. E per questo Bergoglio ha scelto di lasciare al vescovo del posto il compito di presiedere e celebrare questo evento così importante. Lui sarà presente attraverso una lettera inviata al popolo francese. A dire la sua su questo è stato cardinale François-Xavier Bustillo, a Roma per il Concistoro.

In particolare, intervistato da Repubblica, ha detto: "Posso capire che i parigini siano delusi: una visita del Papa è un grande evento, in Corsica siamo felici che venga". Il riferimento è alla visita ad Ajaccio del 15 dicembre. Secondo lui, però, il Papa, non è "indifferente o insensibile" alla riapertura di Notre-Dame, "nella sua decisione possono avere influito il fatto geografico, noi siamo a soli 340 chilometri da Roma, e poi, come ha mostrato fin dall’inizio, l’attenzione per le periferie".

Rispondendo a chi dice che al Papa non piace Parigi, poi, il cardinale ha detto: "Non sono d’accordo. E’ mai andato in Germania o in Spagna? Ci sono grandi paesi cattolici dove non è andato, e invece ha scelto la Svezia, l’Ungheria... Sarebbe assurdo vedere la questione in termini di strategia o di tattica, come se il Papa volesse dare una caramella alla Corsica e una punizione a Parigi". Infine, ha aggiunto: "In Francia e in Europa siamo molto concettuali, ed è un bene, ma non bisogna disprezzare la devozione popolare, che coinvolge il corpo e il cuore. La Corsica ha una dimensione originale e unica rispetto a come si vive la laicità".