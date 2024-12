Musk offre lavoro, più di 256mila euro all'anno e smart working: chi cerca e come candidarsi (anche in Italia)

17 dicembre 2024 a

Più di 256mila euro all'anno e smart working: Elon Musk sta offrendo diversi posti di lavoro per una delle sue aziende, Tesla. Tra le figure ricercate ci sono specialisti di vendita, addetti all’assistenza clienti, specialisti nella gestione dei magazzini, meccanici e commerciali, responsabili con formazione legale in Spagna e in Italia. Le cifre vanno da 22mila euro al mese a oltre 256mila euro all’anno, anche se è probabile che si tratti del lordo e che il mercato di riferimento sia quello americano.

Si richiede anche la disponibilità, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, in un’altra capitale europea. Garantito al 100 per cento il lavoro da remoto. Dunque, si potrà lavorare per il tycoon anche dall'Italia. Allo stesso tempo, però, è richiesta la disponibilità a viaggiare. Una condizione che rappresenterebbe il 40% degli impegni di lavoro. Quelle che si ricercano, in ogni caso, sono figure altamente qualificate. Come candidarsi? Basta semplicemente compilare l'apposito form e inserire il proprio Cv nel sito dell'azienda.

Una delle posizioni più importanti tra quelle aperte a Tesla è quella di Senior Engineer, cioè un ingegnere con esperienza. Nello specifico si tratta di avere esperienza nei sistemi elettrici e fotovoltaici. Lo stipendio dipende, come spesso accade, dal grado di esperienza e dalle capacità dimostrate. La base di partenza è di 79mila dollari e si arriva fino ai 270mila.