Igor Kirillov, il generale russo ucciso da una bomba sul monopattino: immagini forti

Immagini forti quelle che riprendono l'uccisione del generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe. L'ufficiale e un suo assistente sono morti in seguito a un attentato, quando è esplosa una bomba piazzata su un monopattino elettrico.

Kirillov è stato accusato di aver utilizzato durante la guerra in Ucraina sia armi chimiche proibite sia l'agente tossico soffocante cloropicrina. A rivendicare la responsabilità dell'attacco è stata Kiev: "Era un criminale di guerra e un obiettivo legittimo". Mentre Mosca ha parlato di "atto di terrorismo" e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev ha promesso "un'imminente vendetta".

‼️ BREAKING: New video showing the moment General Kirillov and his assistant Polikarpov were blown up



The footage clearly shows that it was the scooter that exploded.



