Oscar Pistorius-choc: dopo aver ucciso Reeva, il volto della sua nuova donna

Una somiglianza incredibile quella tra la presunta nuova fidanzata di Oscar Pistorius e la sua ex compagna, la modella 29enne Reeva Steenkamp, che lui ha ucciso con quattro colpi di pistola la notte del 14 febbraio del 2013. Da circa un anno l'ex atleta paralimpico è uscito dal carcere di Atteridgeville, in Sudafrica, dopo aver trascorso lì quasi nove anni della sua condanna per l'omicidio della Steenkamp. Gli ultimi quattro anni li sconterà invece in libertà vigilata. Intanto, sembra che negli ultimi mesi Pistorius - 38 anni - abbia trovato un nuovo amore. Si tratta di Rita Greyling, una consulente aziendale di successo e amica della famiglia dell'ex campione.

Stando al giornale sudafricano Netwerk24, i due si frequenterebbero da circa tre mesi. Ora però, dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico e che sono state diffuse le foto della donna, la mamma e la sorella di Reeva Stenkamp hanno deciso di avvertire la nuova ragazza dei "problemi di rabbia" dell'ex velocista. "È così malato da cercare una sosia - ha commentato la sorella di Reeva, Simone Steenkamp, come riportato dal Daily Mail - quello che mi chiedo è: dopo aver ucciso Reeva, voleva sostituirla? E soprattutto lei, come fa a stare con una persona che ha ucciso la sua fidanzata con quattro colpi di pistola?". Non passa inosservato, infatti, il fatto che la Greyling sia molto simile alla ex di Pistorius in diversi aspetti, dai capelli al viso al corpo.

"Questo dimostra ancora di più che non ha alcun rimorso per quello che ha fatto a Reeva - ha aggiunto Simone -. Mia sorella ha trovato Oscar totalmente affascinante all’inizio, ma poi accade che lui cambi e diventi più autoritario. Reeva voleva andarsene ma Oscar non glielo ha permesso. Sarò sempre convinta che quella notte lei abbia chiuso la relazione e lui abbia perso ogni controllo". Parlando della nuova fidanzata, invece, ha detto: "Non ho niente contro di lei, ma le consiglio di dormire con un occhio aperto, lui potrebbe ripetere quello che ha fatto a Reeva. Avrà sempre problemi di rabbia e questa, già una volta, è finita con un omicidio".