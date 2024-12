Elon Musk, attacco feroce a Zelensky: "Campione di furti di tutti i tempi"

30 dicembre 2024 a

Elon Musk a valanga contro Volodymyr Zelensky. Il miliardario e braccio destro di Donald Trump ha attaccato il nuovo invio americano di aiuti militari all'Ucraina definendo il presidente Zelensky "campione di furti di tutti i tempi". Partecipando a una conversazione su X in cui una serie di utenti criticavano la decisione di Joe Biden il miliardario ha commentato un post in particolare nel quale si sosteneva ironicamente l'abilità del leader ucraino di "rubar soldi". "All-time champ", "campione di tutti i tempi", ha attaccato Musk, che è sempre stato critico nei confronti degli aiuti all'Ucraina.

I nuovi aiuti da quasi 2,5 miliardi di dollari annunciati oggi dal presidente americano Joe Biden rappresentano "un contributo fondamentale" per rafforzare le forze ucraine "in prima linea" e arrivano "in un momento cruciale" a fronte dell'escalation di attacchi da parte della Russia. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ringraziando gli Stati Uniti per il "costante supporto". "La Russia e i suoi complici dell''asse del male' parlano il linguaggio dei crimini di guerra e dell'intimidazione. Insieme agli Stati Uniti e ad altri partner che condividono i nostri valori dobbiamo rispondere con forza, dignità e un impegno incrollabile per la libertà - ha aggiunto Zelensky - dobbiamo continuare a muoverci verso la pace attraverso la forza per raggiungere il nostro obiettivo comune di pace nel 2025, un obiettivo condiviso dall'Ucraina e da tutti i suoi partner. L'Ucraina, che si difende da brutali attacchi quotidiani, conta sui nostri amici strategici".

Intanto tra Russia e Ucraina è in corso un enorme scambio di prigionieri. "Il ritorno dei nostri concittadini dalla prigionia russa è sempre un'ottima notizia per ciascuno di noi. E oggi è uno di quei giorni: la nostra squadra è riuscita a riportare a casa 189 ucraini". Lo ha scritto su Telegram Zelensky, confermando lo scambio di prigionieri con Mosca. "Stiamo lavorando per liberare tutti dalla prigionia russa. Questo è il nostro obiettivo. Non dimentichiamo nessuno. Grazie alla squadra che fa di tutto perché la nostra gente ritorni. Grazie a tutti i partner, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, che ci aiutano in questo", ha aggiunto.