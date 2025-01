New Orleans, "che bandiera aveva con sé": identificato l'assalitore, ecco chi è

01 gennaio 2025 a

L'Fbi sta cercando di capire se l'uomo che ha guidato il pick-up contro la folla a New Orleans, negli Stati Uniti, uccidendo dieci persone e ferendone più di 30, abbia connessioni con l'Isis. Lo riportano i media locali. La Ford elettrica è risultata intestata a un uomo di 42 anni di Houston, Texas, e ha attraversato il confine sud tra Messico e Stati Uniti appena due giorni fa. Il pick-up era stato preso a noleggio su Turo, una app che mette a disposizione a noleggio auto di privati. Gli investigatori vogliono capire se l'intestatario del veicolo con cassone posteriore è coinvolto nella strage. Il pickup ha un'asta per bandiera. Secondo la Cnn, l'uomo aveva con sé una bandiera dell'Isis.

Prime polemiche sulla sicurezza nella strage di New Orleans. Un testimone oculare che si trovava a Bourbon Street per la notte di Capodanno ha detto alla Cnn che le barricate meccaniche in acciaio della città non erano state montate e posizionate prima dell'attacco. "Quelle barricate non erano montate, punto e basta", ha detto Jimmy Cothran, residente a New Orleans da 15 anni.

"Avevano quelle arancioni fragili che potevi semplicemente spingere con un dito. In realtà abbiamo pensato che fosse un po' strano", ha aggiunto. Le barricate in acciaio sono state installate nel 2017, in seguito all'attacco con un veicolo nel 2016 a Nizza, in Francia, e ai vari incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza a Bourbon Street nel corso degli anni. Le barricate possono essere posizionate in posizione piana o rialzata per consentire o impedire ai veicoli di entrare nell'area. Una delle barricate è posizionata all'incrocio tra Canal Street, una strada a quattro corsie percorribile in auto, e Bourbon Street, strada pedonale. Ci sono anche diversi dissuasori ogni paio di isolati lungo Bourbon Street. Secondo Cothran le barricate avrebbero potuto ridurre la portata dell'attacco. "Il fatto è che non le hanno mai alzate, è così che questo tizio è riuscito a scendere lungo Bourbon Street così velocemente e a causare così tanti danni perché ci sono altre barricate oltre l'incrocio di Canal e Bourbon", ha detto.

"Sicuramente tutto sarebbe stato ridotto al minimo perché quel veicolo non poteva aggirare le barricate. Tutto a New Orleans, nel quartiere francese, ha un balcone. Tutti i balconi hanno diversi pali d'acciaio, e non c'è modo di aggirare niente. Se quella barricata è alzata, è fatta. È la tua fine", ha spiegato. La sovrintendente della polizia di New Orleans Anne Kirkpatrick ha detto che il killer ha guidato il veicolo "attorno alle nostre barricate per portare a termine l'azione".