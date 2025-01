Il Suv "da guerra" di Musk ha evitato un massacro: il segreto del Cybertruck di Tesla

Mirko Molteni 03 gennaio 2025 a

Se al posto di una Tesla Cybertruck di fronte al Trump Hotel di Las Vegas ci fosse stata un'automobile ordinaria, l’esplosione sarebbe stata molto più devastante. Ma la robustezza del suv elettrico prodotto dall'azienda di Elon Musk ha trattenere il calore e l'onda d'urto dello scoppio. Lo ha rilevato lo stesso sceriffo Kevin McMahill, della polizia di Las Vegas, nell'illustrare alla stampa i primi risultati delle indagini, ancora in corso, mostrando foto e filmati dell'auto sventrata: «Vedete, sembra che l'esterno del veicolo sia completamente intatto. Il Cybertruck ha realmente limitato i danni occorsi all'interno del portico dell'albergo.

Ha fatto sì che la maggior parte della forza dello scoppio si scaricasse attraverso il veicolo e fuori. Vedete che le porte a vetri del Trump Hotel sono rimaste intatte».



Il grosso suv, con la sua struttura in lamiere d'acciaio inox, era posto di traverso alle porte dell'hotel, sotto il portico. Le fiancate hanno in sostanza schermato l'ingresso, dirigendo i gas infuocati dell'esplosione nel senso della lunghezza del veicolo. In perfetto stile Musk, il Cybertruck è stato presentato per la prima volta nel novembre 2019, volutamente riprendendo la datazione fittizia delle vicende del film di fantascienza “Blade Runner” interpretato nel 1982 da Harrison Ford.