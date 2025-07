I mercati volano altissimo, ma se tornano a scendere evitiamo i catastrofismi

Non ci provate. Le Borse europee, con l’eccezione di Londra, hanno chiuso tutte in positivo. Parigi ha siglato gli scambi con un più 0,35%, Francoforte maglia rosa con il più 1,16%. A Milano l'indice Ftse-Mib ha terminato la seduta con un rialzo dello 0,74%. Ma oltre oceano inizia a spirare una brutta aria. Ad addensare le prime nubi ci ha pensato Elon Musk. La sua discesa in campo ha fatto precipitare Tesla del 7% nel premercato fin dalla mattina, deprimendo le contrattazione di Wall Street in avvio. A fare il resto ci ha pensato Trump, con le sue nuove minacce di dazi. Nelle lettere pubblicate online spuntano, tra le altre, tariffe del 40% al Mynamar e Laos, al 25% per Malesia e Kazakistan, Giappone e Corea del Sud. A poco è servito il rinvio annunciato della tagliola al primo agosto. Wall Street ha ingranato la retromarcia. A poco più di meta seduta il Dow Jones perde l'1,44% a 44.186,03 punti, il Nasdaq cede l'1,26% a 30.340,96 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,21% a 6.203,50 punti.

Ecco, non ci provate. Non di nuovo. L’afa che ha attanagliato l’Italia per una settimana prima di lasciare il passo a piogge e abbassamento delle temperature qualcosa dovrebbe aver insegnato. I fenomeni che accadono nella nostra vita, sia quelli meteorologici sia quelli finanziari, sono solitamente temporanei. E se una rondine non fa primavera, come recita la saggezza popolare, qualche grado in più e qualche scivolone di Borsa non annunciano l’apocalisse. Se è vero che il passato fa scuola e che gli errori aiutano a diventare più saggi, prima di far scattare la nuova ondata di panico sui mercati che vanno a gambe all’aria e sui risparmi dei poveri lavoratori americani che vanno in fumo consigliamo a tutti di voltarsi solo un secondo a guardare quello che è successo dal liberation day del 2 aprile. Ricordate lo scenario tipo Covid? Nulla sarà più come prima, è peggio della grande depressione, la crisi dei mutui subprime era niente a confronto. Poi sono passate un po’ di settimane e i mercati mondiali non solo hanno recuperato il terreno perduto, ma hanno anche iniziato ad inanellare record mai visti. S&P 500 e Nasdaq nelle ultime settimane hanno toccato a più riprese i massimi storici; Francoforte è a un passo dal record assoluto; Piazza Affari è sui livelli pre-Lehman Brothers. Per essere ancora più chiari, l’indice MSCI World, costituito da migliaia di titoli a livello globale, ha chiuso il semestre in crescita dell’8,6% da inizio anno e del 14,4% su base annua. Il Dax di Francoforte ha registrato nei sei mesi un rotondo +20%, il nostro FtseMib con un +16,4% si è confermato uno dei migliori listini mondiali. Il Nasdaq è avanzato del 7,9%, l’S&P 500 del 5,5%.