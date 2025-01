Paetongtarn Shinawatra, il patrimonio record della premier thailandese: quanti miliardi possiede

04 gennaio 2025 a

Un patrimonio di 13,8 miliardi di baht, pari a quasi 400 milioni di euro, quello della premier thailandese Paetongtarn Shinawatra. Patrimonio che comprende, tra le altre cose, più di 200 borse firmate, decine di orologi di lusso e proprietà immobiliari a Londra e in Giappone. Questo quanto emerge dalla sua dichiarazione di interessi alla Commissione nazionale anticorruzione (Nacc), resa necessaria dopo la sua nomina lo scorso agosto e pubblicata oggi. Nello specifico, i suoi vari investimenti e partecipazioni valgono 11 miliardi di baht (più di 310 milioni di euro), mentre la liquidità ammonta a un miliardo di baht (più di 28 milioni di euro).

Tra gli altri beni della premier, 75 orologi di lusso per un valore di 162 milioni di baht (quasi 4,6 milioni di euro), 217 borse firmate per un valore di 76 milioni di baht (più di 2 milioni di euro) e proprietà immobiliari nella capitale britannica e in Giappone. Paetongtarn Shinawatra ha anche dichiarato passività per quasi cinque miliardi di baht (più di 141 milioni di euro), secondo il documento del Nacc pubblicato dai media locali, per un patrimonio netto di 8,9 miliardi di baht (più di 251 milioni di euro).

Anche in famiglia la situazione è positiva: suo padre, Thaksin Shinawatra, ha acquistato la squadra di calcio del Manchester City nel 2007, dopo essere diventato primo ministro della Thailandia, e ora ha un patrimonio di 2,1 miliardi di dollari, secondo Forbes, che lo rende la decima persona più ricca del Paese. Thaksin Shinawatra ha usato la ricchezza generata dal suo impero delle telecomunicazioni Shin Corp per entrare in politica. E la sua famiglia è rimasta influente anche durante gli anni di esilio dopo il colpo di Stato del settembre 2006.