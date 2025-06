Rafa Leao, l'addio al Milan è a un passo: chi mette sul piatto 100 milioni

Che fare dunque? Il Milan potrebbe accettare anche una cifra inferiore. Di quanto parliamo? Una proposta a tripla cifra - quindi non inferiore ai 100 milioni -, potrebbe invogliare il Diavolo a privarsi dell'esterno portoghese. Il Milan conta sulla necessità del Bayern Monaco di sostituire Leroy Sanè , appena trasferitorsi al Galatasaray. Ma Leao non è il suo unico obiettivo .

Il mercato in uscita del Milan è entrato nel vivo. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City a fronte di una cifra intorno ai 70 milioni - bonus compresi, il Diavolo potrebbe rinunciare a un'altra sua stella. Si tratta di Rafa Leao . Sull'esterno offensivo portoghese c'è l'interesse del Bayern Monaco . I rossoneri sarebbero disposti a privarsi del fuoriclasse. Ma solo a fronte di un'offerta irrinunciabile. Da martedì 24 giugno scatterà la clausola da 175 milioni per Leao. La cifra però potrebbe scoraggiare le mire dei bavaresi.

Come riporta il Corriere della Sera, in cima alla lista dei tedeschi c'è Nico Williams, che però sembra orientato a rimanere in Spagna. Più precisamente a Barcellona insieme all'amico Lamine Yamal. Barcola non si sposta da Parigi, perciò i bavaresi hanno messo gli occhi su Leao: il Milan ha già fatto sapere che non intende contemplare contropartite tecniche come Kim o Goretzka.